VinFast kennen we als Vietnamese fabrikant met plannen om ook voet op Europese bodem te zetten. Het bedrijf heeft de smaak goed te pakken. Tijdens de CES in Las Vegas stelde het merk met de VF 5, VF 6 en VF 7 drie nieuwe elektrische modellen voor en doopte er de reeds bekende VF e35 en VF e36 om tot VF 8 en VF 9. Die VF 8 en VF 9 komen als eerste van het stel naar Nederland en AutoWeek heeft nu al de prijzen te pakken.

VinFast VF 8

VinFast vraagt in Nederland €44.650 voor de 4,75 meter lange en wat formaat betreft met de BMW X3 vergelijkbare VF 8 (foto's 1 t/m 8). Het accupakket wordt dan geleased. Uitgebreide technische specificaties meldt VinFast nog niet, al geeft het wel aan dat de auto tot 504 kilometer ver komt op een lading en dankzij een 408 pk en 640 Nm sterke aandrijflijn in 5,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h kan sprinten. Toen de VF 8 nog als VF e35 werd gepresenteerd, had het model een 90 kWh groot accupakket en ook een 204 pk sterke motoroptie. Het acculeaseprogramma kent twee smaken: Flexible en Fixed. Bij Flexible betaal je een lager maandbedrag en kun je tot 500 kilometer per maand gratis rijden. Daarna kost elke kilometer een nog te bepalen bedrag. Ga je voor het duurdere Fixed, dan geldt er geen kilometerbeperking.

Vinfast VF 9

De voorheen VF e36 en zelfs even VF 33 geheten VF 9 (foto's 9 t/m 11) is de grootste van het VinFast-gamma. Deze 5,12 meter lange zevenzits SUV met een wielbasis van 3,15 meter is namelijk nog 6 centimeter langer dan de Ford Explorer. Net als de VF 8 heeft de VF 9 een tot 408 pk sterke aandrijflijn en moet tot 550 kilometer (WLTP) ver kunnen komen op een lading stroom. Ook van de VF 9 deelt VinFast nog geen uitgebreide informatie dus moeten we het bij deze cijfers doen. Toen de VF 9 nog anders heette, sprak VinFast van de aanwezigheid van een 106 kWh accu. Wat we zeker weten is wat de elektrische SUV in Nederland moet gaan kosten. De Vinfast VF 9 krijgt hier een vanafprijs van €59.650. Het accupakket wordt echter geleased.

VinFast levert de VF 8 en VF 9 straks in de uitvoeringen Eco, Plus en Premium. De Eco en Plus krijgen semi-autonome soft- en hardware van niveau 2 mee, de Premium-uitvoering moet op niveau 3 tot 4 autonoom kunnen rondgaan.

De VinFast VF 8 en VF 9 zijn vanaf later deze maand al te reserveren. Wie dat doet, krijgt recht op een e-voucher ter waarde van €2.500 voor de VF 8 en van €4.200 voor de VF 9. Daarnaast krijg je gratis een mobiele lader én - jawel - een luxueuze vakantie in Vietnam aangeboden. Vanaf 31 januari moet je dan wel €150 reserveringskosten betalen om de e-voucher en de reservering te behouden. Leuk weetje: VinFast claimt de eerste fabrikant te zijn die NFT-blockchaintechnologie gebruikt om de reserveringen en betalingen te beheren. Zit zo'n VinFast een beetje degelijk in elkaar? VinFast lijkt zich op dat vlak geen zorgen te maken. Het bedrijf geeft namelijk op al zijn auto's 10 jaar garantie. Dat is niet niks.

VF 5, VF 6 en VF 7

De overige modellen van VinFast zijn de VF 5, VF 6 en VF 7, waarvan wel beelden maar geen technische specificaties beschikbaar zijn. De VF 5 (foto's 12 t/m 18) is een elektrische auto die ondanks zijn ogenschijnlijk aardige afmetingen een aanbieding in het A-segment wordt. VinFast is op zoek naar een productielocatie in Duitsland.

Deze VF 6 (foto's 19 t/m 27) moet je zien als VinFast's inzending voor het segment van elektrische cross-overs als de Peugeot e-2008.

De derde en laatste nieuwkomer van VinFast is de VF 7 (foto's 28 t/m 35), een cross-over of SUV-achtige voor het C-segment. Reken dus op een concurrent van auto's als de Volkswagen ID4.