'Nederlandse GP wordt nog groter feest dan vorig jaar'

Zandvoort is veranderd in een bijna onneembare vesting. Er staan enorme tijdelijke bouwwerken, er hangen overal vlaggen en je struikelt over de dranghekken en verkeersregelaars. Hier staat wat te gebeuren. De Nederlandse GP staat voor de deur en dat belooft weer een waanzinnig spektakel te worden.

Het was een prachtige dag geweest om even lekker te flaneren op de boulevard van Zandvoort, ware het niet dat het er nu één groot circus is. De Formule 1 is voor de tweede keer sinds 1985 neergestreken in de kustplaats en daar is geen ontkomen aan. Tot op een kilometer van het circuit staan de dranghekken al klaar en de boulevard is deels dicht gebouwd met loopbruggen om alle toeschouwers komend weekend bij het circuit te krijgen. In vrijwel heel Zandvoort hebben bewoners finishvlaggen uitgehangen en er staat woensdag al een behoorlijk kluitje fans bij het nabijgelegen hotel, in de hoop om een glimp op te vangen van één van hun racehelden.

Naar Max Verstappen kunnen ze vooralsnog tevergeefs zoeken en het is überhaupt maar de vraag hoeveel coureurs er al in Zandvoort zijn. Wie in ieder geval wél op het circuit is, is McLaren-coureur Lando Norris. Hij geeft acte de présence bij de opening van het raceweekend voor media, waaronder AutoWeek. Onder grote belangstelling wordt een trofee voor de Nederlandse GP onthuld. Het is er eentje, die voor de winnaar, de andere twee blijven nog even achter de schermen. Uiteraard schittert in het hart van de trofee een ster, want er is geen ontkomen aan dat Heineken hier de hoofdsponsor is. De trofee is ontworpen door de Nederlandse kunstenaar Pablo Lücker.

"Misschien krijg jij deze wel zondag," lacht één van de aanwezigen Norris toe. "Ik denk dat-ie eerder naar Max gaat," reageert Norris gevat. De Britse coureur heeft de lachers zoals vaker op zijn hand, zeker als hij een woordje Nederlands spreekt. "Alles goed!"

Racen en feesten

De sfeer zit er goed in en ook het gezicht van voormalig F1-coureur Jan Lammers spreekt boekdelen: hij heeft er zin in. De sportief directeur van de Nederlandse GP is blij met hoe het tot op heden allemaal verloopt en volgens hem wordt het 'een nog groter feest dan vorig jaar'. Niet alleen omdat er een derde meer bezoekers welkom zijn dan vorig jaar, maar ook omdat het nu écht een soort festival kan worden. Op diverse plekken staan de podia al klaar voor DJ's en andere artiesten. Ook racen de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup hier dit weekend.

Lammers is niet alleen optimistisch over het feestje rond de race, maar ook over de race zelf. Zoals de eveneens aanwezige Giedo van der Garde al aangeeft, is onder meer de DRS-zone dit jaar wat langer. Dat moet inhalen makkelijker maken. Lammers verwacht bovendien dat de coureurs hier niet zomaar de baan af zullen stuiteren vanwege het porpoising, het stuiteren van de auto op hoge snelheid. "Dat gebeurt vooral in de hoogste 20 procent van de snelheid die F1-auto's kunnen halen. Zo hard gaan ze hier niet." Ook in Scheivlak niet, de bocht waar ze dit jaar misschien volgas doorheen kunnen. Lando Norris denkt zelf dat hij er wel even iets van zijn gas zal moeten. "Misschien lukt het met andere auto's wel, maar ik denk niet met de mijne."

Uitputtend circuit

De Brit kijkt er hoe dan ook naar uit om hier weer te racen, vooral vanwege de twee bochten met banking. De kombochten voegen volgens Norris veel toe: "Banking maakt het racen echt beter. Je bent ronde na ronde op zoek naar hoe hard je erdoorheen kunt gaan, elke ronde blijk je toch nog net iets meer te kunnen geven. Het is echt leuk." Zandvoort geeft misschien niet per se veel spektakel als het aankomt op inhalen, maar het rijden is er wel heel bijzonder. Norris: "Zandvoort is één van de meest fysiek uitputtende circuits op de kalender. Ik heb er mijn nek extra voor getraind."

Na het persmoment is het tijd om de baan op te gaan. Norris leidt de colonne een deel van het circuit over. Het is aardig opletten geblazen, want er wordt nog keihard gewerkt door FOM-personeel en mensen van de F1-teams om alles op zijn plek te krijgen. Met een brede slinger sturen we om een vorkheftruck heen die volgas achteruit over een stuk van de baan rijdt. Hier en daar staan er nog flinke vrachtauto's geparkeerd, gewoon op het circuit zelf. Je ziet dat hier komend weekend geracet gaat worden, maar nu moet je er nog niet de baan op willen.

'Infrastructuur kan nog beter'

Critici stellen regelmatig dat Zandvoort veel te klein is voor de Formule 1. Niet alleen het circuit zelf, maar ook de plaats. Het moet gezegd worden: het is hier en daar inderdaad behoorlijk passen en meten. Als je denkt dat je al in de paddock bent, zie je dat die toch nog iets verderop ligt. De mobiele verblijven van de Formule 1-teams staan niet allemaal op één lange rij zoals op andere circuits. Via wat slingerweggetjes kom je er gaandeweg steeds meer tegen. Buiten het circuit is het allemaal wel aardig ordelijk en is nu al een klein leger aan verkeersregelaars druk in de weer om het passerende verkeer in goede banen te leiden. Tot ver buiten Zandvoort vind je al de eerste borden die aangeven dat bepaalde wegen vanaf donderdag afgesloten zijn en ook is duidelijk aangegeven waar je heen moet als toeschouwer of als F1-medewerker.

Toch is Formule 1-CEO Stefano Domenicali kritisch. Hoewel hij zegt uit te kijken naar komend weekend en blij is met hoe het tot op heden loopt in Zandvoort, blijft de infrastructuur een 'dingetje'. "Ik ben even heel eerlijk, maar om de fans er volop van te kunnen laten genieten, kan het nog beter," zo verklaart hij tegenover de verzamelde media. Maar, het mag de pret niet drukken. De voormalig topman van Lamborghini heeft er vertrouwen in dat het een groot succes wordt dit weekend. Hij laat zich er niet over uit wie hij hoopt dat er gaat winnen. Zolang het allemaal organisatorisch maar zo verloopt zoals hij het graag ziet. Even later komen we Domenicali spontaan nog even tegen op het circuit. Samen met iemand loopt hij druk wijzend een aantal zaken na. Alles moet tot in de puntjes kloppen. Dan wordt het inderdaad een nog groter feest dan vorig jaar.