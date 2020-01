'Nederlanders tanken steeds vaker in Duitsland'

De brandstofprijzen in Nederland zijn de afgelopen tijd weer akelig dicht bij recordwaarden gekomen en dat merken ze net over de grens ook. Niet aan de prijzen natuurlijk, maar wel aan de hoeveelheid gele kentekens die bij Duitse tankstations opduiken.

Je hoeft geen rekenwonder te zijn om erachter te komen dat je beter in Duitsland kunt tanken dan in Nederland. Bij onze oosterburen ben je soms wel dertig à veertig cent per liter minder kwijt. De recente accijnsverhoging in Nederland, in combinatie met de toch al hoge prijzen, maken een uitstapje naar Duitsland meer de moeite waard. Dat merken de pompen over de grens duidelijk, zo bericht De Gelderlander. In grensplaats Emmerich merken pomphouders een aanzienlijke stijging van het aantal Nederlandse tankers.

Dat het op een volle tank benzine al snel zo'n richting de 20 euro scheelt met Nederland, maakt volgens de pomphouders dat men ook steeds van verder weg naar Duitsland komt om te tanken. In Emmerich treft men volgens pomphouder Jan Pieter de Wilde 'zelfs mensen van voorbij Arnhem'. Voor Gelderland geldt in sommige gevallen zelfs dat het vanaf de provinciegrens tussen Ede en Veenendaal al loont om de A12 richting Duitsland op en neer te rijden voor een tankbeurt.

Behalve de lagere brandstofprijzen wordt ook de ruime mogelijkheid van E5 tanken in Duitsland als argument genoemd. Veel Nederlanders willen E10 liever niet in hun auto hebben. Die kunnen in Duitsland voordelig het vertrouwde goedje tanken.