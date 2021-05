'Nederlanders in middenmoot Europese automobilisten'

Nederlandse automobilisten scoren op Europees niveau slechts een zesje als het aankomt op hoe men zich gedraagt in het verkeer. Veel Nederlanders geven diverse regelmatige overtredingen toe, al is er tegelijkertijd wel een sterk vertrouwen in de eigen houding.

Uit groot onderzoek van Ipsos onder 12.000 Europeanen in elf landen blijkt dat Nederlanders in de middenmoot eindigen als het gaat om hoe veilig men rijdt. De onderzoekers vroegen automobilisten hun eigen rijgedrag te beoordelen en ook dat van buitenlanders. Nederlanders rijden heel vaak te hard, rijden heel vaak door een oranje stoplicht, houden te weinig afstand en zetten hun knipperlicht vaak niet aan als ze afslaan. Ze zien zichzelf wel als prima chauffeurs terwijl ze vinden dat er in buurlanden vooral wegpiraten rondrijden. Dat concludeert Ipsos in z'n onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Franse Fondation Vinci die zich inzet voor veilig verkeer.

De Britten zijn volgens het onderzoek de beste automobilisten, de Grieken zijn het slechtst. Van alle ondervraagde Europeanen overtreden de Nederlanders het vaakst de snelheidslimieten. Maar liefst 91 procent zegt wel eens te hard te rijden. Nederlanders staan in de top 3 van nationaliteiten (na Belgen en Duitsers) die gewoon doorrijden als er een stopstreep op de weg staat. Nederlanders verlenen ook buitensporig vaak geen voorrang aan een andere auto als die wel voorrang heeft. Wordt er gewerkt aan de weg? Zo’n 58 procent rijdt met dezelfde snelheid door. Is op de snelweg de rechterbaan vrij? Ongeveer 56 procent blijft gewoon in het midden rijden. Bijna een op de vijf Nederlanders sms’t of mailt tijdens het rijden. Ook halen we vaker dan de gemiddelde Europeaan rechts in. Een veelgenoemde reden om regels te overtreden, is dat de regels vaak ‘niet logisch’ of ‘niet passend’ zijn bij de situatie op de weg.

Nederlanders beoordelen hun eigen rijgedrag ten opzichte van automobilisten uit andere Europese landen desondanks positief. Men vindt zich relatief ‘voorzichtig’ en ‘kalm’ achter het stuur. In de landen om ons heen bakken ze er volgens velen juist niets van: andere Europeanen worden omschreven als ‘onverantwoordelijk’, ‘gestrest’ en ‘agressief’ op de snelweg. Misschien zit er wel een kleine kern van waarheid in: uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld genomen niet snel verbaal of fysiek agressief worden naar andere weggebruikers. Dat terwijl men in Polen bijvoorbeeld aangeeft relatief vaak uit te stappen voor een rechtstreekse confrontatie en in Frankrijk men schelden op andere weggebruikers soms zelfs omschrijft als 'nationale hobby'.