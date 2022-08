'Nederlander zoekt vooral een zwarte VW Golf met trekhaak'

Gek op Duits

Wanneer we kijken naar de meest gezochte merken, vormt dat natuurlijk een mooie afspiegeling van wat je dagelijks op de weg tegenkomt. Nederland is nog immer gek op Duitse auto’s. Ruim tien procent zoekt een Volkswagen en zustermerk Audi is nummer twee. Daarna volgen de twee andere Duitse premiummerken. Op plek vijf en zeven maken Ford en Opel de rij met Duitse volumemerken compleet. Met elkaar zijn ze verantwoordelijk voor 42,6 procent van alle zoek­opdrachten. Bij de populairste typen zijn zelfs negen van de tien modellen van Duitse komaf.

Populairste merken

Volkswagen - 10,29 %

Audi - 7,83 %

BMW - 7,76 %

Mercedes-Benz - 6,35 %

Ford - 5,77 %

Toyota - 4,99 %

Opel - 4,59 %

Peugeot - 4,52 %

Renault - 4,30 %

Volvo - 4,27 %

Populairste modellen

Volkswagen Golf - 2,30 %

Volkswagen Polo - 1,72 %

BMW 3-serie - 1,59 %

Audi A3 - 1,38 %

Ford Focus - 1,34 %

Mercedes-Benz C-klasse - 1,12 %

Audi A4 - 1,04 %

Ford Fiesta - 0,97 %

Renault Clio - 0,94 %

BMW 1-serie - 0,93 %

De SUV-trend ten spijt…

Als je kijkt naar het aanbod van auto’s die nieuw op de markt komen, lijkt het alsof de consument niets anders meer blieft dan SUV’s en cross-overs. Maar volgens de lijst van meest gezochte carrosserietypes, lijkt dat eerder iets wat de autofabrikanten zelf graag willen. Het publiek dat in de markt is voor een gebruikte auto, kiest nog steeds het liefst voor een stationwagon of een hatchback.

Carrosserievormen

Het liefst een jaartje of vier, vijf oud

Stationwagen - 25,99 %Hatchback - 20,84 %SUV/terreinauto - 13,58 %Sedan - 9,51 %MPV - 8,55 %Bedrijfsauto - 4,18 %Coupé - 3,60 %Cabriolet - 6,74 %Camper - 2,78 %Personenbus - 1,79 %

De occasionkoper is hoofzakelijk op jacht naar auto’s van een jaar of vier, vijf oud. Dat blijkt als we gaan zoeken naar de meestgezochte bouwjaren. Opvallend is ook dat de occasion ‘met de kop d’r af’ nog steeds populair is. De bouwjaren 2020 en 2021 staan op plek zes en tien.

Bouwjaren

2018 - 10,83 %

2017 - 9,93 %

2016 - 8,44 %

2019 - 8,22 %

2015 - 8,09 %

2020 - 7,29 %

2010 - 6,26 %

2014 - 5,94 %

2012 - 5,67 %

2021 - 5,12 %

Graag een trekhaak

Nederlanders met caravans, vouwwagens, fietsendragers en aanhangers zijn tot ver over de grens bekend en berucht. Het mag daarom geen verrassing zijn dat de trekhaak met stip het populairste accessoire is. Nuttige opties als cruisecontrol en navigatie staan op twee en drie en opvallend genoeg vinden we op plaats vijf stoelverwarming. De moderne mens lijkt niet meer zonder te kunnen.

De zwart-wit-grijze sleur

Trekhaak - 13,11 %Cruisecontrol - 7,22 %Navigatiesysteem - 6,50 %Airco/climatecontrol - 5,78 %Stoelverwarming - 3,80 %Parkeersensoren - 2,80 %Zevenpersoons - 2,06 %Vierwielaandrijving - 1,48 %Lichtmetalen wielen - 1,17 %Keyless entry - 1,04 %Als je de gemiddelde parkeerplaats bekijkt, kun je wel ongeveer raden wat de populairste kleuren zijn onder het autokopende publiek. Het ziet er niet naar uit dat de zwart-wit-grijze sleur binnenkort wordt doorbroken. Pas vanaf plaats vier valt er kleur te zien, die trouwens op plek vijf weer desintegreert naar zilvergrijs. Zwart - 26,54 %Wit - 17,41 %Grijs - 13,98 %Blauw - 11,75 %Zilver - 7,07 %Rood - 6,62 %Groen - 3,01 %Oranje - 2,13 %Beige - 2,10 %Bruin - 1,99 % Dit artikel is eerder verschenen in de AutoWeek occasions pecial van dit jaar.