Hoewel het al dik anderhalf jaar niet meer is zoals we gewend zijn, weten we allemaal wel hoe de wegen in grote delen van Nederland soms dicht kunnen slibben. We zitten nou eenmaal met veel mensen op een klein stukje aarde. Daar staat tegenover dat we wel goede wegen hebben en er natuurlijk ook grote delen van het land zijn waar je bijna altijd wel lekker kunt doorrijden. Al met al is het zelfs zo goed, dat volgens onderzoek van het Britse Moneybarn er op de hele wereld maar één land is waar je nog makkelijker snel kunt rijden: Duitsland.

Men onderzocht verschillende zaken die bepalen hoe goed je snel kunt rijden in een land: de gemiddelde vertraging door verkeersdrukte, het aantal dagen per jaar met weinig verkeer, de maximale toegestane snelheid en de kwaliteit van de wegen. Nederland scoort vooral punten met de wegkwaliteit en filevertraging: "Nederland heeft één van 's werelds laagste vertragingen door verkeersdrukte, slechts 18 procent, wat inhoudt dat een rit met files gemiddeld slechts 18 procent langer duurt dan als er geen files zijn. Nederland heeft ook de op één na beste wegenkwaliteit ter wereld, met een score van 6,4 uit 7. Die twee factoren in combinatie met de maximumsnelheid van 130 km/h maken Nederland het op één na snelste en beste land om in te rijden", aldus Moneybarn. We vragen ons wel af of men inmiddels op de hoogte is van de limiet van 100 km/h die overdag in het hele land geldt.

Duitsland staat zoals gezegd op de eerste plek, voornamelijk vanwege het gebrek aan een snelheidslimiet op sommige trajecten. Daar staat tegenover dat de wegenkwaliteit wel minder is dan hier in Nederland, maar dat drukt de totale score niet onder die van Nederland. Opvallend is verder dat de hele top 5 bestaat uit Europese landen, met Oostenrijk, Denemarken en Finland achter Nederland en Duitsland.

Snelste landen

Gem. filevertraging Aantal dagen weinig verkeer Max. snelheid Wegkwaliteit Totale score 1. Duitsland 21,3 % 37,8 n.v.t. 5,3 8,34 2. Nederland 18,4 % 31,1 130 km/h 6,4 8,31 3. Oostenrijk 21,2 % 52 140 km/h 6,0 8,17 4. Denemarken 17,7 % 28 130 km/h 5,6 8,07 5. Finland 15,3 % 12,7 120 km/h 5,3 7,96

Langzaamste landen

Als er 'snelste landen' zijn, moeten er natuurlijk ook 'langzaamste landen' zijn. Wat dat betreft gaat de twijfelachtige eer naar Peru. Dat land kampt vooral met enorme verkeersopstoppingen (42 procent filevertraging) in combinatie met slechte wegen (score van 3,2 op 7). Colombia, relatief dichtbij Peru, staat op de tweede stek bij de langzaamste landen. Daarna volgen de Filipijnen, Indonesië en India. Het dichtstbijzijnde 'langzame land' is Roemenië.

De volledige uitslag van het onderzoek en de methodiek erachter vind je hier.