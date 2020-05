Mysterieuze rentree: Facel Vega herboren?

Zo heel af en toe duikt er ineens een auto op waar je direct voor op het puntje van je stoel gaat zitten. In dit geval is dat een Facel Vega anno 2020, de Facel Vega V. Een grotendeels in nevelen gehulde conceptauto uit Frankrijk die het beroemde merk 56 jaar na het verdwijnen weer lijkt te doen herleven.

Klassiekerliefhebbers zullen bij de naam Facel Vega waarschijnlijk al snel een twinkeling in de ogen krijgen. Niet zonder reden; de Franse fabrikant Facel bouwde in de jaren 50 en vroege jaren 60 schitterende auto's die tegenwoordig voor astronomische bedragen van de hand gaan. Na 1964 was het gedaan voor Facel en het laatste enigszins concrete 'levensteken' van een nieuwe Facel Vega dateert van 2012. Nu is er plotseling deze conceptauto, die na een teasercampagne op Instagram van maar liefst een jaar nu eindelijk in z'n geheel te zien is.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de auto ziet er mooier uit dan het totale plaatje van het 'nieuwe Facel'. De sociale kanalen van het herboren merk hebben nog weinig aanhang en ook de website lijkt verre van klaar voor het echte werk. De Facel Vega V, zoals de auto heet, heeft er bijvoorbeeld al een basale 'eigen' configurator, maar wie het interieur wil bekijken, krijgt plots een Bentley voorgeschoteld. Ook is het moeilijk te achterhalen wie er achter het hele verhaal zit en wat nou precies de bedoeling is van deze conceptauto. Men heeft het in ieder geval over 'de herintroductie van Le Grand Luxe Sportif', 80 jaar na de oprichting van Facel.

Wat wel duidelijk wordt, is dat de duidelijk op de Facel Vega HK500 geïnspireerde auto een 6,0-liter V8 onder de kap heeft, die goed is voor 550 pk en de auto in 3,5 seconden naar 100 km/h moet laten schieten. Een iets minder krachtige variant met 510 pk en een 0-100-acceleratie van 3,7 seconden behoort ook tot de opties. Vermoedelijk is de krachtbron een LS 'Crate Engine' van GM, een relatief goedkope V8 die in tal van vierwielers wordt gehangen. Al met al klinkt het interessant, maar ook nog wat twijfelachtig. We zijn benieuwd waar het eventueel toe gaat leiden de komende tijd.