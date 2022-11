Eerste nieuwe Moskvitch is Chinese JAC met Russische badge

De eerste nieuwe auto van Moskvitch, het Sovjet-merk dat nieuw leven wordt ingeblazen in Rusland, is een Chinese JAC Sehol Yao met andere emblemen. Hij moet concurreren met de Lada Vesta en komt binnenkort op de markt.

Zeer binnenkort begint in een voormalige Renault-fabriek in Rusland de productie van de eerste nieuwe Moskvitch. Dat is een auto van het Chinese JAC: een Sehol Yao, maar dan met andere logo's. Dat blijkt uit de berichtgeving van Russische autonieuwssites. Ook gaan er verhalen rond over het tweede model van Moskvitch, een gerebadgede cross-over van JAC.

Maar eerst is het tijd voor de liftback op basis van de Sehol Yao. Kleine kanttekening: dat is niet de auto op de foto's, want dat is een JAC A5. De Sehol Yao vertoont echter sterke gelijkenissen met de A5, want ze delen hun koets. Wil je weten hoe de nieuwe Moskvitch eruit ziet, denk dan aan de afgebeelde A5 met andere bumpers en lichtunits. Kamaz legt momenteel de laatste hand aan de productielijn. Dat bedrijf, van origine vrachtwagenbouwer, is samen met de Russische staat eigenaar van de voormalige Renault-fabriek.

Lada-tegenhanger

De Moskvitch-liftback heeft naar verwachting net als zijn JAC-broertje een 1,5-liter turbomotor onder de kap met een vermogen van 150 pk. Zijn afmetingen komten grofweg overeen met die van een Skoda Octavia: 4,77 meter lang, 1,83 meter breed, 1,5 meter hoog. Naar verwachting krijgt de Rus een concurrerend prijskaartje ten opzichte van de vorig jaar gefacelifte Lada Vesta, in 2021 de bestverkochte auto van Rusland. Dat mag ook wel, want het is de bedoeling dat Moskvitch het voor elkaar krijgt de Russische automarkt enigszins uit het slop te trekken. De productie start nog dit jaar.