Moskvitch keert terug, Renault-modellen naar Lada

Onlangs werd bekend dat de Renault Group afscheid neemt van zijn meerderheidsbelang in het Russische AvtoVaz en dat het ook Renault Russia uit zijn portfolio knipt. Renault Russia wordt overgedragen aan de autoriteiten van Moskou met als gevolg dat Rusland daarmee een 'nieuwe nationale autofabriek' in handen heeft gekregen. Die fabriek gaat voor de Russische markt waarschijnlijk auto's onder merknaam Moskvitch produceren.

Sergei Sobyanin, burgermeester van Moskou, schrijft op zijn persoonlijke website dat hij wil voorkomen dat "[...] duizenden arbeiders zonder werk komen te zitten." Daarmee doelt Sobyanin op de werknemers van de Renault-fabriek in de Russische hoofdstad die doordat Renault er afscheid van heeft genomen in beheer van de stad is gekomen. Sobaynin wil Moskvitch, of Moskvitsj, nieuw leven inblazen. Volgens de Russische burgervader wordt er nog dit jaar een "[...] nieuwe pagina in de geschiedenis van Moskvitch opengeslagen."

In de nu in Russische handen zijnde voormalige Renault-fabriek gaan onder Moskvitch-vlag personenauto's gebouwd worden waar de Russische fabrikant vrachtwagen- en busfabrikant Kamaz zich mee heeft bemoeid, Kamaz wordt namelijk de belangrijkste technologische partner van het herboren Moskvitch. Aanvankelijk zal het gaan om auto's met verbrandingsmotoren, in de toekomst moet Moskvitch echter ook elektrische auto's gaan produceren. Moskvitch is ook in het westen van Europa geen onbekende. Zo verkocht het hier onder meer de 2141 als Aleko. In 1953 kwamen de eerste Moskvitches ons land binnen: de 400.

De betreffende voormalige Renault-fabriek in Moskou heeft overigens een duidelijke link met het Moskvitch dat in 2006 officieel op de fles ging. Voordat Renault er in 1998 met de Russische autoriteiten een joint-venture startte, werden er door OAO Moskvitch al auto's gebouwd. In 2005 assembleerde Renault er voor het eerst de Logan (als Renault). Eind 2012 kreeg Renault alle aandelen van dit samenwerkingsverband in handen.

Zoals eerder gemeld schrijft de Renault Group ook zijn meerderheidsbelang van 67,69 procent in het Russische AvtoVaz over en wel aan Nami, het Russische Centrale Onderzoek- en Ontwikkelingsinstituut voor auto's en aandrijflijnen. Russische media schrijven dat er tussen Renault en AvtoVaz een akkoord is bereikt over het onder de vlag van Lada doorproduceren van de Renault Duster. De Renault Groupe verkocht in Rusland onder merknaam Renault verder de Arkana, Kaptur (met een K-), Master en de elders als Dacia bekende Sandero en Logan. Of ook die auto's bij Lada worden ondergebracht, is niet helder.