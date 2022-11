Moskvitch herrijst uit de dood, maar op weinig spectaculaire wijze

De wederopstanding van het Russische Moskvitch is een feit. Moskvitch herrijst uit de dood, maar op bepaald niet spectaculaire wijze. De eerste auto van het herboren Moskvitch is namelijk niets meer dan een Chinese cross-over met eigen beeldmerken.

De ene na de andere niet-Russische autofabrikant trok als gevolg van de Russische inval in Oekraïne en de sancties tegen het land als gevolg daarvan de stekker uit hun Russische avonturen. Zo ook Renault Group. Het nam afscheid van zijn meerderheidsbelang in het Russische AvtoVaz - het moederbedrijf van Lada - en het zette een streep door Renault Russia. Die Russische bedrijfstak van Renault produceerde auto's in de voormalige Moskvitch-fabriek en Rusland zag zich min of meer genoodzaakt om de merknaam Moskvitch uit de mottenballen te trekken om het verlies van Renault enigszins op te vangen. Moskvitch heeft nu zijn eerste auto gepresenteerd, maar heeft daar zelf maar weinig moeite in gestoken.

Maak kennis met de Moskvitch 3, de eerste auto van het uit de dood herrezen merk. De Moskvitch 3 is helemaal geen zelf ontwikkeld model. We hebben te maken met een door Moskvitch gerebadgete cross-over van het Chinese JAC Motors. De Moskvitch 3 is namelijk niets meer dan een JAC Sehol X4 met eigen beeldmerken. De Sehol X4 is zelf ook bepaald niet nieuw, het betreft namelijk de gefacelifte variant van de JAC Refine S4 die sinds 2018 bestaat.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Moskvitch 3 technisch helemaal overeenkomt met de JAC Sehol X4. Hij is 4,41 meter lang, heeft een wielbasis van 2,62 meter en is daarmee min of meer vergelijkbaar met auto's als de Nissan Qashqai. Onder de kap van de Moskvitch 3 ligt een 150 pk en 210 Nm sterke 1.5 viercilinder benzinemotor. Die valt zowel te koppelen aan een handgeschakelde zesbak als aan een cvt. De Chinees-Russische cross-over heeft een 10,25-inch digitaal instrumentarium en een infotainmentscherm met dezelfde diameter. De auto is beschikbaar met adaptieve cruisecontrol en extra's als een elektrisch bedienbare achterklep. De eerste exemplaren rolden deze week van de band in de nu Moskvich Moscow Automobile Plant geheten productiefaciliteit. Dat is de fabriek waar Renault eerder produceerde en die nu in handen is van de Russische staat. Toch is het best knap hoe snel de Russen de boel op de rit hebben gekregen. In zo'n zes maanden tijd is de fabriek namelijk klaargestoomd voor de Moskvitch 3, al wordt de auto er niet volledig geproduceerd. De auto komt namelijk als SKD (Semi Knocked Down)-pakket vanuit China naar Rusland waar de Moskvitch 3 vervolgens wordt geassembleerd.

Moskvitch heeft ook een elektrische versie van de 3 in het vat zitten, die bestaat van het Chinese origineel immers ook. Die elektrische Sehol EX40 geheten versie van de Sehol X4 heeft een 55 kWh of 66 kWh groot accupakket en komt daar volgens de Chinese meetcyclus achtereenvolgens 420 en 500 kilometer ver mee. Moskvitch gaat overigens samen met het zijn Russische partner Kamaz ook zelf auto's ontwikkelen. Die komen op een eigen platform te staan, de voor die EV's benodigde hardware moet uit Rusland komen. Moskvitch geeft verder aan dat het uiteindelijk ook meer onderdelen in Rusland wil produceren van de auto's die het niet zelf ontwikkelt.