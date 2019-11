Morris terug van weggeweest met elektrisch busje

Het Britse Morris keert terug in het straatbeeld met deze retro 'JE'. Investeerders blazen de merknaam Morris Commercial nieuw leven in en willen met deze volledig elektrische pakezel een rol van betekenis gaan spelen. Het ziet er in ieder geval interessant uit. Alleen dat prijskaartje ...

De naam Morris zal bij menig AutoWeek-lezer ongetwijfeld een belletje doen rinkelen. Tot in de jaren 80 was het Britse merk niet weg te denken uit de Engelse auto-industrie. Decennialang wist het gretig afzet te vinden in het thuisland en hier in Nederland kent het merk ook een schare liefhebbers. Vooral de Morris Minor is een oude bekende, maar Morris stond (als deel van BMC) ook aan de wieg van de wereldberoemde Mini. Inmiddels is Morris echter al geruime tijd 'dood', maar niet lang meer. Dankzij investeerders uit thuisland Engeland én uit China, kan een start-up de bedrijfsautotak, Morris Commercial, weer doen herrijzen.

Het eerste model is deze JE. Het betreft een volledig elektrisch busje, waarbij duidelijk is dat het ontwerp gebaseerd is op de Morris J-Type uit eind jaren 40. Behalve dat het er leuk uitziet, wil het nieuwe Morris met dit busje uiteraard ook een serieuze rol gaan spelen in de bedrijfsautowereld. Men meldt dat er een 60 kWh lithium-ion accu onder de retrokoets huist, die met behulp van een snellader voor 80 procent te laden is in een halfuurtje. Met een volle accu moet volgens de Britten een actieradius van 320 kilometer mogelijk zijn. Het gebruik van koolstofvezel voor de constructie van de koets zorgt volgens Morris voor een laag totaalgewicht. Dat helpt uiteraard ook om het alleszins redelijke rijbereik mogelijk te maken.

We zien op de foto's een volledig gesloten versie van de JE, maar dat is volgens Morris slechts één van de vele mogelijke varianten. Een pick-up, minibus en een camper staan ook op de rol. In de afgebeelde versie kan volgens Morris 5,5 kubieke meter laadruimte benut worden, waarin tot 1.000 kilo lading geplaatst kan worden. Maar dan de grootste vraag: wat kost dit leuks? Morris houdt het voorlopig op een verwachte vanafprijs van 60.000 pond (€ 70.000). Geïnteresseerden moeten nog wel even geduld hebben, want de marktintroductie staat op de planning voor eind 2021.