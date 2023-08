Morgen drukste zwarte zaterdag verwacht

Hoera, zomervakantie! Caravan achter de auto en op naar Zuid-Frankrijk. Maar let op: dat denken er meer. Bereid je vooral goed voor als je morgen vertrekt, want het wordt naar verwachting de dag met het meeste vakantieverkeer van deze zomer. Dé zwarte zaterdag.

Morgen is het op de vakantieroutes de drukste dag van het jaar, zo waarschuwt ANWB Verkeersinformatie. Bereid je dus voor op vertragingen en neem eventuele maatregelen als je van plan bent morgen op weg te gaan naar je vakantiebestemming. Genoeg water in de auto, wat entertainment voor de kids, een boek en misschien wat te snaaien bieden uitkomst als je op een warme snelweg staat te wachten tot het fileleed afneemt - of overweeg op een ander moment te gaan rijden.

Niet alleen Nederlanders, ook Fransen en Duitsers trekken massaal naar het zuiden, dus waarschuwen ook de verkeersdiensten van die landen voor files. In Frankrijk wordt het vooral aansluiten op de Route Soleil naar Lyon en de snelwegen vanuit de regio Parijs naar Bordeaux. In Duitsland lopen de snelwegen in het zuiden vol, vooral in de richting van de Zwitserse en Oostenrijkse grens. De ANWB meldt daarbij dat er momenteel behoorlijk wat werkzaamheden zijn in Duitsland: zo'n 1.400 Baustelle staan verspreid door het land.

Luik - Luxemburg

Tot slot nog een aandachtspuntje bij rijden via Luxemburg: de Cointetunnel is bij Luik in de richting van Luxemburg afgesloten voor auto's met caravan. Die dienen om te rijden via Namen.