Morgan Super 3: minder onhandig de hort op

Of driewieler Morgan Super 3 wel als auto bestempeld moet worden is een vraag die niet door iedereen eenduidig te beantwoorden is. Feit is dat de Super 3 een van de meest onpraktische maar daardoor niet minder leuke manieren biedt om het asfalt mee te verkennen. Die verkenningstocht wordt met deze speciale one-off op basis van de Engelse vrijetijdsmachine een stukje handiger.

In februari stelde Morgan de opvolger van de 3 Wheeler voor: de Super 3. In tegenstelling tot zijn voorganger heeft de Morgan Super 3 geen V2-motorfietsblok meer voorop zijn neus hangen, maar meer in de carrosserie opgenomen driecilinder turbomotor van Ford. De driewieler biedt voor het eerst vulgaire verwennerij zoals verwarming voor het voetencompartiment en een in hoogte- en diepte verstelbaar stuurwiel en hoewel de Super 3 daarmee iets minder gebruiksonvriendelijk is, valt de jolige Brit bepaald niet als praktisch te bestempelen. Morgan introduceert samen met zwemkledingfabrikant Orlebar Brown een speciale one-off die de Super 3 volgens zijn scheppers tot een fijnere reisauto maakt.

Dit is de Morgan x Orlebar Brown Super 3, een eenmalige speciale variant van de Super 3 met een speciaal luifeltje waaronder je enigszins beschermd bent tegen de elementen. Het stoffen kapje is net als het interieur van de Super 3 in de kleur Khaki Sand uitgevoerd. Daarnaast heeft de speciale Super 3 aan weerszijden een bagagerekje met rode elastieken. Handig om iets achter te klemmen, al wordt je buiten de auto gehangen bagage ongetwijfeld onnoemelijk goor van opspattend zand, modder of water.

Natuurlijk is de Orlebar Brown-versie van de Super 3 een manier voor Morgan om de Super 3 opnieuw onder de aandacht te brengen en voor Orlebar Brown om zich eens middels een auto in de kijker te rijden, al is het niet ondenkbaar dat de op de speciale editie verschenen accessoires op termijn voor de driewieler beschikbaar komen.