Morgan schaaft Plus Four en Plus Six bij

De kleine Engelse fabrikant Morgan voert in één beweging een modeljaarupdate door op zowel de Plus Four als de Plus Six. Het klassiek ogende maar met moderne techniek uitgeruste tweetal wordt op detailniveau fijngeslepen.

De in 2019 gepresenteerde huidige Plus Six en de vorig jaar vernieuwde Plus Four zijn - zeker naar Morgan-begrippen - nog kakelvers, maar worden nu al geactualiseerd. Morgan presenteert namelijk de 'modeljaar 2022'-versies van de Plus Four en Plus Six. Op heftige aanpassingen hoef je overigens niet te rekenen, al is het interessant te zien op welke vlakken Morgan de twee roadsters wél fijnslijpt.

Morgan zegt de Plus Four en Plus Six te hebben aangepast op basis van feedback die het van klanten en de pers ontving. De twee modellen krijgen een nieuwe kap die volgens de Engelsen het zicht rondom verbetert. Ook moeten de nieuwe vouwdaken eenvoudiger te bevestigen zijn en de dakjes zijn als we de woorden van Morgan mogen geloven ook beter geïsoleerd dan de vorige exemplaren. De Morgan's krijgen verder een herziene versie van het Morgan-logo op zich geplakt. Ook is de onderste grille voortaan met zwart gaaswerk uit te voeren. Morgan zet verder onder meer een uitlaatsysteem met kleppen op de optielijst van zijn eigenwijze tweetal.

De Morgan Plus Four behoudt zijn 258 pk en 400 Nm sterke 2.0 viercilinder turbomotor die net als de ongewijzigde 340 pk en 500 Nm sterke zes-in-lijn van de Plus Six van BMW afkomstig is.