Mogelijk BMW M4-kracht voor Toyota Supra

De Toyota GR Supra deelt zijn basis én zijn krachtbron met de BMW Z5. De normaal gesproken 340 pk sterke 3.0 zes-in-lijn uit Beieren maakt van de GR Supra al een heerlijk scheurijzer, maar het kan altijd beter. In Japan lijken ze op de hoogte te zijn van interessante plannen. Het Japanse BestCar zegt namelijk van bronnen dichtbij Toyota te hebben vernomen dat de zespitter die de binnenkort te onthullen nieuwe BMW's M3 en M4 ook beschikbaar wordt voor de GR Supra. De GRMN Supra, in dat geval.

Hoewel de auto's zelf nog gepresenteerd moeten worden, heeft BMW al wel laten weten wat we er op technisch gebied van kunnen verwachten. In de M's stampt de 3,0-liter zescilinder er maar liefst 480 pk uit. Bij de Competition-versies is dat zelfs 510 pk. Wie daar nu bij in de buurt wil komen met de Supra, is aangewezen op deze creatie van Manhart. Het vermogen gaat in de BMW's via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen, bij de Competition met een achttraps M Steptronic-automaat. BestCar heeft het over een zeventraps automaat voor de GR Supra met dit blok, dus dat is dan toch wel wat apart. Misschien grijpt Toyota naar een andere bak omdat men dat beter bij de auto vindt passen, of pakt Toyota een oudere BMW-automaat vanwege het kostenplaatje. Helemaal helder is het verhaal dus ook nog niet en uiteraard gaat het nog om een wild gerucht. Toch klinkt het niet verkeerd.