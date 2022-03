Modeljaarupdate voor Volvo S60 en S90

Volvo voert in een vloeiende beweging een modeljaarupdate door op de S60 en de S90. De S90 is er - zoals eerder aangekondigd net als de V90, XC90 en XC60 - alleen nog met plug-in hybride aandrijflijnen en ook voor de S60 verandert er het een en ander op motorisch vlak.

Volvo S60

Volvo levert de S60 in tegenstelling tot SUV-broer XC60 nog wel met stekkerloze aandrijflijnen. Zo blijft de sedan leverbaar met de B3 en B4 geheten mild-hybride machines. De geblazen 2.0 viercilinders van die twee motorversies zijn echter aangepast. De benzinemotoren lopen volgens de Miller-cyclus en zijn voortaan niet meer aan een conventionele achttraps automaat geknoopt, maar aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Daardoor stoten de 163 pk sterke B3 en de 197 pk krachtige B4 minder CO2 uit dan voorheen, respectievelijk 14 en 10 gram minder.

Net als bij de andere modellen van Volvo komen de bekende uitvoeringen Momentum, Inscription en R-Design te vervallen. Ze maken plaats voor de smaken Core, Plus en Ultimate, al blijft de Polestar Engineered-variant ook bestaan. De S60 B3 Core heeft een vanafprijs van €44.995. Voor de B4 - die vanaf uitvoeringsniveau Plus te krijgen is - kost minimaal €51.995. De S60 Recharge T6, de 350 pk sterke plug-in hybride, heeft als Core een vanafprijs van €51.495. Voor de 455 pk sterke Recharge T8 plug-in ben je €58.495 kwijt, de T8 Polestar Engineered wisselt vanaf €67.995 van eigenaar.

De Core- Plus- en Ultimate-versies zijn te combineren met de pakketten Bright en Dark die geen meerprijs hebben. Al geldt dat niet voor de Core-uitvoering van de B3. Bestel je de S60 als Plus Bright of Ultimate Bright, dan krijg je onder meer chroomkleurige accenten. De Dark-variant is rondom voorzien van zwarte kunststof delen.

Meer S60-nieuws? Zeker. Zo heeft de auto een nieuwe achterbumper met verborgen uitlaateindstukken en een licht herzien front. Daarnaast voert Volvo wijzigingen door op het infotainmentsysteem. Zo heeft ook de S60 nu standaard het systeem dat op Android draait.

Volvo S90

Ook de Volvo S90 is er voortaan niet meer in de oude vertrouwde uitvoeringen, maar is net als de rest van zijn stalgenoten wel als Core, Plus en Ultimate te krijgen. Het motorengamma is echter heftig uitgekleed. De S90 is er namelijk alleen nog als 455 pk sterke Recharge T8 Plug-in Hybrid. Z'n vanafprijs: €67.495.