Volvo herziet leveringsgamma XC90

Wie tot voor kort een Volvo XC90 wilde samenstellen, kwam tijdens het configureren van de SUV uitvoeringen tegen als Momentum Business, Inscription en R-Design. Vanaf nu ziet de prijslijst van de XC90 er compleet anders uit. Die bekende XC90-smaken zie je er namelijk niet meer op terug. In plaats daarvan introduceert Volvo de varianten Core, Plus en Ultimate. Vooralsnog zet Volvo voor 2022 alleen de XC90 Recharge (T8 Plug-in Hybrid) op de prijslijst.

Ietwat kort door de bocht genomen kun je de Core beschouwen als de nieuwe basisuitvoering. De Core vervangt daarmee de uitvoering die specifiek bij de XC90 met T8 Plug-in Hybrid-aandrijflijn als instapper fungeerde: Inscription Expression. De uitvoering Plus fungeert als vervanger van de Inscription, de Ultimate-uitvoering staat daar weer boven. De R-Design keert niet meer terug. Althans, niet onder die noemer. De Plus- en Ultimate-uitvoeringen zijn namelijk te combineren met twee exterieurstijlen: Bright en Dark. De Bright-lijn brengt een chroomkleurige grille met verticale lamellen, chroomkleurige raamomlijsting, chroomkleurige inzetstukken in de bumpers, en chroomstrips onderaan de portieren en op de achterkant én verchroomde dakrails naar de SUV. Bij de Dark-stijl zijn al deze delen juist in Glossy Black uitgevoerd. Dergelijke zwarte aankleding was voorheen een typisch R-Design-kenmerk.

Volvo vraagt €87.495 voor de XC90 Recharge die als Core is uitgevoerd. De Core heeft in combinatie met de T8 Plug-in Hybrid-aandrijflijn altijd exterieurstijl Bright. Voor de XC90 T8 Plug-in Hybrid Plus vraagt Volvo €4.500 extra en kost dus minimaal €91.995. en daarbij kun je wel kiezen uit de Bright- en Dark-stijlen. Dat verandert niets aan de prijs. De XC90 T8 Plug-in Hybrid Ultimate heeft ten opzichte van de Core een meerprijs van €9.500 en wisselt daarmee vanaf €96.996 van eigenaar. Deze vanafprijs geldt voor zowel de Bright- als Dark-stijlen.

In ieder geval de XC40 heeft nu Essential, Core, Plus en Ultimate uitvoeringen en ook de XC60 staat straks als Essential, Core Plus en Ultimate op de prijslijst. Ook deze auto's krijgen Bright- en Dark-lijnen. We zijn nog in afwachting van een reactie van de importeur, ook op de vraag of en wanneer de B5- en B6- mild-hybride aandrijflijnen weer beschikbaar komen voor de Volvo XC90.