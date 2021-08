Modeljaarupdate voor Range Rover Velar

De in 2020 gefacelifte Range Rover Velar gaat een nieuw modeljaar in en dat betekent dat de SUV op diverse vlakken iets wordt aangepast. De nieuwigheden hebben vooral betrekking op de standaarduitrusting en op de opties. Zo is de Velar van modeljaar 2022 voortaan leverbaar in veertien nieuwe lakkleuren die Land Rover heeft ondergebracht onder het kopje SV Bespoke Premium Palette. Ook kun je je Velar in een volledig zelf gekozen en gemengde kleur laten spuiten. Daarnaast is er voor alle uitvoeringen nu een nieuwe bronskleurige lak beschikbaar.

Voortaan is een luchtfiltersysteem aan boord dat Land Rover Cabin Air Purification Plus heeft genoemd. Het is een uitgebreidere versie van het reeds bestaande Cabin Air Ionisation-systeem. Om een lang verhaal kort te houden: de lucht in het interieur van de Velar is daarmee nog schoner te krijgen. Het systeem reguleert onder meer het CO2-gehalte én je kunt het systeem op afstand inschakelen en inplannen.

De Range Rover Velar is voortaan - als extra - verkrijgbaar met Adaptive Cruise Control met Steering Assist. De Velar houdt daarmee niet alleen afstand tot de voorligger, maar houdt zichzelf ook netjes binnen de lijnen van de rijstrook. Op de R-Dynamic HSE-uitvoering is het standaard. Later dit jaar heeft Land Rover een zogenoemde over-the-air-update voor de Velar, die het mogelijk maakt om je smartphone draadloos met Apple CarPlay of Android Auto te verbinden.