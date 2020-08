Mitsubishi's Masuko legt ook rol als bestuursvoorzitter neer

Masuko (71) was tot vorig jaar ook CEO van Mitsubishi, maar gaf dat stokje in juni 2019 al door aan collega Takao Kato. Volgens Reuters gaat het wel om een tijdelijke stap.

Masuko is een grote naam bij Mitsubishi, want al in 2007 trad hij aan in de rol van (toen nog) President van Mitsubishi Motors Corporation. In juni 2014 kreeg hij officieel de titels van bestuursvoorzitter en CEO toebedeeld. Masuko blijft ook tijdens zijn terugtrekking aan in een rol als speciaal adviseur, zoals dat te doen gebruikelijk is met mensen van zijn statuur.

Masuko stond bij Mitsubishi aan het roer tijdens verschillende crises en belangrijke gebeurtenissen. Zo was hij erbij toen Mitsubishi dichter naar Nissan en daarmee naar de Renault-Nissan-alliantie kroop en kreeg hij naar aanleiding van die gebeurtenis een heleboel Carlos Ghosn-gerelateerde ellende op zijn bord. Dan was er ook nog het gesjoemel met verbruikscijfers, dat in 2016 heel wat voeten in de aarde had. Eén van de hoogtepunten was voor Masuko ongetwijfeld het fabrieksbezoek van onze eigen premier Jan-Peter Balkenende, waarbij in 2009 bovenstaande foto werd gemaakt.