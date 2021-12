Mitsubishi Pajero - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Nog niet zo heel lang geleden was de Japanse terreinbeul ook in Nederland een ideaal en relatief populair werkpaard. Behalve de Toyota Land Cruiser en Nissan Patrol kenden we toen ook de Mitsubishi Pajero, die in 2006 zo’n stevige facelift kreeg dat Mitsubishi zelf van een nieuwe generatie sprak. Wij niet.

De Pajero verscheen in het begin van de jaren 80 en zou uiteindelijk ook in Nederland uitgroeien tot een vrij bekende verschijning. Marktkooplui, paardenliefhebbers en bootwerven kregen snel door dat een Japanse terreinbeul, niet te verwarren met de ‘softe’ SUV van vandaag de dag, een betrouwbaar en robuust werkpaard is. Pajero’s, Land Cruisers en Patrols trokken daarom jarenlang de zwaarste karren door het land, maar inmiddels is in deze categorie alleen de Toyota nog over.

Bol

Of dat erg is, bewaren we graag voor een ander moment. Vandaag richten we ons op de derde generatie van de Pajero, die 1999 op de markt verscheen. De auto kreeg het bolle lijnenspel mee dat in die tijd nog net gebruikelijk was. Toch oogde hij ook erg stoer. Met name de enorm uitgeklopte wielkasten dragen daaraan bij, maar ook de onverzettelijk ogende neus mag er zijn. De Pajero, die in Spaanstalige landen overigens om begrijpelijke redenen anders heet, draagt net als zijn voorgangers een groot reservewiel op zijn rug, aan de linkerzijde vergezeld door een vierkante kentekenplaat. Behalve de hier getoonde vijfdeurs is er trouwens ook een kortere driedeursvariant, die in het terrein nog verder komt dan z’n langere broertje.



Alles anders

In 2006 is het tijd voor wat Mitsubishi de vierde generatie van de Pajero noemt. In feite gaat het echter om een zeer uitgebreide facelift, of een ‘reskin’ zo je wilt. De basis is hetzelfde, wat onder meer blijkt uit de behouden gebleven zijruitpartij en het herkenbare dak. Onder de raamlijn is echter vrijwel al het zichtbare anders. Dat stopt niet bij de nieuwe en veel strakkere neus, maar vinden we ook op de flanken terug. Ook de Pajero van na 2006 heeft enorme wielkasten, maar die zijn wel anders gevormd. Kijk maar goed naar de foto’s: waar de achterste wielkasten bij het origineel tot voorbij het achterlicht breed uitwaaieren, beperkt de verbreding zich na 2006 tot het gebied direct om de wielen heen.

Symmetrisch

De achterkant is net als de voorzijde een heel stuk strakker dan bij de oorspronkelijke editie. De lichtunits naast de naar opzij openende achterdeur zijn nu wit van kleur en voor het eerst functioneel, waar de eerdere editie achterlichten in de bumper had. De achterdeur zelf is helemaal nieuw en meer symmetrisch, onder meer dankzij een naar het midden verplaatst reservewiel. De kentekenplaat verhuist daarom noodgedwongen naar een plek middenin dat wiel, op een uiteraard speciaal voor dat doel ontwikkelde afdekplaat.