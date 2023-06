Mitsubishi Eclipse (1998) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De nieuwe Mitsubishi ASX is een Renault Captur, de Colt een Clio en de naam Eclipse hangt aan een SUV. Het Mitsubishi van 2023 is heel wat anders dan het ooit was, in elk geval in Europa. Daarom worden we spontaan een beetje melancholisch bij het zien van deze leuke Eclipse uit 1998. Een cabriolet nog wel, die er zo met zijn rode lakje extra opvallend bij staat. Hij staat er nog best netjes en relatief origineel bij. Dat is zeker geen gegeven bij relatief bereikbare sportieve auto's uit die periode. Daarmee scoort deze Eclipse bonuspunten.

Zo'n tweede generatie Mitsubishi Eclipse was met zijn lijnenspel wat meer een Japanner dan zijn voorganger, die vanwege de samenwerking met Chrysler wat Amerikaans oogde. Er waren immers ook Amerikaanse broers in de vorm van de Eagle Talon en de Plymouth Laser. Deze tweede Eclipse had alleen nog de Eagle Talon als Amerikaanse neef, de Plymouth Laser was toen niet meer van de partij. Onderhuids was de Amerikaanse invloed nog altijd goed te merken, want de 2.0 vierpitter in de neus van de Eclipse kwam van Chrysler en kon je hier ook krijgen in de PT Cruiser, Sebring, Neon en in de Dodge Avenger. In de open Eclipse lag echter een Mitsubishi-motor, een 141 pk sterke 2.4. Die heeft het exemplaar op de foto's dus ook.

De Eclipse is nu ruim vier jaar bij zijn huidige eigenaar, ongeveer zo lang als de vorige eigenaren er gemiddeld mee deden. Houdt het samenzijn dus weer bijna op? Met het weer van dit moment - en nog enkele zomermaanden voor de boeg - zouden wij hem in elk geval nog even houden. Overigens zien we hier met een ongezonde dosis fantasie de titel van een populaire pophit uit de jaren 80: de Eclipse ontneemt ons namelijk het zicht op een Cuore (Italiaans voor 'hart'). Wie de Eclipse van de zijkant bekijkt, krijgt haast te maken met een total eclipse of the heart. Onze welgemeende excuses voor deze grap.