Mitsubishi Airtrek Turbo-R – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Dit is een Mitsubishi Outlander van de eerste generatie. Toch? Ja en nee. Het is de auto waarop de Outlander gebaseerd was, de Japanse Mitsubishi Airtrek. Bovendien gaat het om een Turbo-R, een SUV met Evo-genen!

De eerste Mitsubishi Outlander is zelfs in Europese vorm al relatief zeldzaam. De Outlander kreeg hier pas later in zijn carrière echt bekendheid en de oerversie van dit model stond in Europa ook maar drie jaar in de showrooms. Van 2003 tot 2006, om precies te zijn, en daarmee was de Outlander wat later dan de voor de Japanse markt bedoelde auto waar hij op was gebaseerd. Die Mitsubishi Airtrek verscheen al in 2001 en werd voor de export vooral aan de voorkant stevig aangepast.

Wie deze blauwe Airtrek bekijkt, zal kan vermoedelijk wel bedenken waarom. Met zijn dubbele kijkers doet de Airtrek ons een beetje denken aan de tweede generatie van de Lexus GS. Op de SUV-koets van de Mitsubishi levert dat een wellicht wat smaakgevoelig en ‘on-Europees’ beeld op, al kunnen wij dit wat opmerkelijke front stiekem wel waarderen.

De hier getoonde auto is van 2002 en dus daadwerkelijk ouder dan de oudste Outlander. Het is niet zomaar een Airtrek, maar een Turbo-R. Die heeft de motor van de beroemde Mitsubishi Lancer Evolution, al levert hij in deze toepassing wel minder vermogen. In plaats van de papieren ‘280 pk’ van de Evo – dat was destijds immers het afgesproken maximum in Japan – komt de Aitrek tot 240 pk. Dat is nog altijd méér dan de Europese evenknie van deze auto, de Outlander Turbo. Die had 201 pk en is zelf ook een echte zeldzaamheid.

Ten opzichte van zijn Europese broertje onderscheidt de Airtrek zich met die neus, maar ook met unieke bumpers, het ontbreken van de nogal opvallende dakrails, een grote dakspoiler en die typische windschermen boven de zijruiten. De achterlichten hebben bij de Japanse versie ‘gewoon’ rood glas, althans grotendeels. Het oranje stuk intrigeert ons, omdat de richtingaanwijzers in de ruimte ernaast zijn ondergebracht. Origineel had de Airtrek geen mistachterlicht, vandaar de led-driehoek die onder de bumper is geplaatst. De Airtrek in kwestie is al sinds 2018 te zien op de Nederlandse wegen en is sinds zijn aankomst hier niet meer van eigenaar gewisseld. Ons advies: lekker houden dat ding, want het is echt iets speciaals.