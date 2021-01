Ministerie I&W: 'Auto ook in de toekomst dominant'

Het Ministerie gelooft niet langer dat de belangstelling voor de auto zal afnemen. Sterker nog, het Ministerie verwacht dat de vraag naar automobiliteit de komende jaren alleen nog maar zal stijgen, ook onder jongeren. In het document onderschrijft het Ministerie verder dat 'voor circa 90 procent van alle ritten geldt dat die met het OV twee keer zo lang of nog langer zou duren'. Alleen in stedelijke gebieden neemt die vraag af. De auto zal in de toekomst een dominante rol blijven spelen in het mobiliteitssysteem, waarbij het Ministerie erkent dat 'andere modaliteiten meestal niet dezelfde functionaliteit en comfort bieden'. De kern van het beleid voor de komende decennia is om de kracht van de auto te kunnen blijven benutten, maar ook om de samenhang in het mobiliteitssysteem te versterken. Concreet komt dat erop neer dat de bereikbaarheid van economische toplocaties verbeterd moet worden en dat het overstappen van de auto naar bijvoorbeeld de trein om naar stadscentra te reizen makkelijker moet verlopen.

Vergroening

Verder wil het Ministerie bij de capaciteitsuitbreiding van het wegennet vooral gaan kijken naar het optimaliseren van de bestaande netwerken en hun gebruik. Het vergroten van de verkeersveiligheid is hierbij met name belangrijk. Daarbij wordt het stimuleren van thuiswerken om de filedruk te verminderen vooral aangehaald als speerpunt voor het nieuwe beleid. Van innovaties als zelfrijdende auto's en autodeelservices verwacht men de komende jaren nog geen ingrijpend effect op de verkeersstroom en drukte op de weg. Wel wil men kijken naar hoe deze services beter benut kunnen gaan worden in de toekomst. Daarnaast speelt de vergroening van het wagenpark nog altijd een belangrijke rol. Het Ministerie wil de komende tijd meer werk gaan maken van de laadinfrastructuur en inzetten op de verdere reductie van de emissie van auto's. Tot slot geeft men aan dat er aandacht is voor de 'betaalbaarheid' van automobiliteit, maar hoe dat er precies uit moet komen te zien is weinig concreet.

Uitwerking

In het toekomstperspectief geeft het Ministerie van I&W aan waar het in de toekomst heen wil, maar het bevat geen concrete beloften. De uitkomst van de verkiezingen in maart zal daarnaast ook van invloed zijn op het toekomstige autobeleid van de regering. Minister Cora van Nieuwenhuizen geeft in de toelichting op het Toekomstperspectief Automobiliteit 2040 aan dat ze de komende tijd om de tafel gaat met bestuurlijke en maatschappelijke partijen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om de speerpunten verder uit te werken. Verder vermeldt de minister dat de inzet is om in 2030 alleen nog emissievrije personenauto's te verkopen. Anders dan in bijvoorbeeld Engeland wordt dat nog niet meteen gekoppeld aan een verbod op brandstofauto's.