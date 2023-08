Minder verkeersdoden in Europese Unie

Goed nieuws: het aantal verkeersdoden in de Europese Unie is gedaald. Brancheorganisatie ACEA heeft de cijfers van 2021 en ziet in het gros van de EU-landen een afname.

ACEA heeft becijferd dat er in 2021 in de Europese Unie minder verkeersdoden zijn gevallen dan in het laatst pre-coronajaar, 2019. In 2021 waren er weliswaar ook nog coronamaatregelen, maar dat jaar was al wat beter te vergelijken met 2019. Het aantal verkeersdoden nam af met 13 procent. Helaas waren er nog altijd 19.896 sterfgevallen als gevolg van een verkeersongeluk te betreuren.

Nederland eindigt volgens de ACEA op plaats vier van de landen waar (naar rato) de minste dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren waren. Per miljoen inwoners vielen hier 29 dodelijke slachtoffers, ook een afname van 13 procent ten opzichte van 2019. Binnen de EU deden alleen Ierland (27 doden per miljoen), Denemarken (22) en Zweden (20) het beter. In Roemenië ging het 't slechtst; daar vielen 92 doden per miljoen inwoners. Bulgarije (81), Letland (78) en Kroatië (72) staan er ook niet goed op. In absolute aantallen waren in Frankrijk de meeste verkeersdoden te betreuren. 2.944 mensen lieten in 2021 het leven in het Franse verkeer. Italië volgt daarna met 2.874 doden en Duitsland komt daarna, met 2.562 verkeersdoden.

De grootste verbetering is zichtbaar in Malta, waar in 2021 maar liefst 43,8 procent minder verkeersdoden vielen dan in 2019. In Denemarken ging het aantal met 34,7 procent omlaag en Letland noteerde 20,4 procent minder verkeersdoden dan twee jaar eerder. Denemarken heeft zijn zaakjes al met al dus goed voor mekaar. Niet alleen ligt het aantal verkeersdoden daar nu bijna op het laagste niveau in de EU, de situatie is er ook in korte tijd ook aanzienlijk verbeterd.