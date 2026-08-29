Kirsten Sigmond uit Driebergen schrijft ons: “Ik bezit een Volkswagen Golf GTE (2021) die in 2024 vanuit Duitsland is geïmporteerd. De auto vertoont problemen waarvan je mag verwachten dat die niet al na vier tot vijf jaar optreden. Een van de gebreken was dat de versnellingsbakstangen wegens acuut gevaar vervangen moesten worden. Dat kostte €1.200. Nu heb ik een offerte van circa €600 gekregen om het stuur eveneens te vervangen, om het probleem van terugkerende meldingen van niet-functionerende Front Assist en Emergency Assist op te lossen. Problemen in het infotainmentsysteem kan men pas offreren als eerst een computeruitlezing ad €330 heeft plaatsgevonden. De garantie is afgelopen en omdat de auto geïmporteerd is, is van coulance evenmin sprake. Weet u raad?”

Bekende problemen

Deze vraag leggen we voor aan Frank Bouman, lid van ons expertpanel en zelf eigenaar van een autobedrijf: “Voor zover ik weet, zijn voor beide problemen TPI-bulletins (Technical Product Information) bekend bij Volkswagen. Het probleem van de Front en Emergency Assist-meldingen wordt inderdaad veroorzaakt door een defect in het stuurwiel. De Golf VIII gebruikt een aanraakgevoelige mat in de stuurwielrand (Hands-Off Detection) die de elektrische capaciteit van uw huid meet. Bij de productieserie van 2021 heeft deze mat vaak last van interne storingen of ‘ruis’. De regeleenheid (J1158) in het stuur raakt hierdoor in de war en meldt onterecht dat de bestuurder het stuur niet vasthoudt. Omdat veiligheidssystemen zoals Travel Assist en Emergency Assist blind moeten kunnen vertrouwen op deze detectie, schakelen ze zichzelf uit veiligheid direct uit. Dit veroorzaakt de herhaaldelijke piepjes en meldingen. De officiële technische richtlijn (TPI 2070207) van Volkswagen bevestigt dat vervanging van de hardware de enige, blijvende oplossing is. De offerte van €600 betreft een nieuw, gemodificeerd stuurwiel met een verbeterde afscherming tegen deze storingen. Omdat dit een erkende productiefout is, adviseer ik u om in te zetten op een coulanceregeling. Veel eigenaren krijgen (een deel van) de materiaalkosten vergoed door de importeur en/of de fabrikant.

Dat geldt ook voor het multimediasysteem

Problemen met het infotainmentscherm - vastlopen, traagheid of spontaan herstarten - zijn minstens zo bekend. Dit komt door de vroege softwareversies van het ‘MIB3’-systeem, die in 2021 simpelweg nog niet stabiel waren. Er bestaat een specifieke technische richtlijn voor het updaten van de infotainmentsoftware (vaak van versie 16xx of 17xx naar 1896 of zelfs 1941 of hoger). In de meeste gevallen lost deze update alle stabiliteitsproblemen op, zonder dat nieuwe onderdelen nodig zijn. Wel vind ik dat als een auto bekendstaat om softwarefouten die in een TPI zijn vastgelegd, €330 voor een computeruitlezing buitensporig hoog. Bekende klachten zouden snel gediagnosticeerd moeten worden, zeker als het een merkdealer betreft.”