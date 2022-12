Mick Schumacher naar F1-team Mercedes-AMG

Even leek er na twee jaar een einde te komen aan de Formule 1-carrière van de zoon van Michael Schumacher, maar niets is minder waar: Mick Schumacher mag komend jaar aan de slag bij het Formule 1-team van Mercedes. Weliswaar niet als een van de twee racecoureurs, maar als reserve- en testrijder.

Mick Schumacher heeft tot dusver twee seizoenen in de Formule 1 achter zijn rug. Zowel vorig jaar als dit seizoen was hij een van de twee coureurs van het Haas F1-team en daarvoor wist hij enkele keren punten te scoren. Echt uitblinken op de met talent overladen F1-grid deed de zoon van de legende echter niet, dus richting het einde van het afgelopen seizoen leek het er steeds sterker op dat hij in 2023 geen racestoeltje meer zou hebben. Dat kwam uit.

Toch blijft de 23-jarige Duitser als coureur betrokken bij de Formule 1, want Mercedes-AMG schuift hem een contract onder de neus. Schumacher mag bij Mercedes als reservecoureur en testrijder aan de slag. In die rol is hij ook volgend jaar bij elke Formule 1-race aanwezig, al zal Mick vooral veel tijd doorbrengen in de simulator op Mercedes' F1-thuisbasis in het Engelse Brackley.

Teambaas van Mercedes Toto Wolff hintte de afgelopen tijd al een aantal keren op het aantrekken van Schumacher, maar tot op heden was niets officieel. Mercedes' racecoureurs voor 2023 waren met Lewis Hamilton en George Russell allang bekend. Schumacher treedt in zijn nieuwe functie als het ware in de voetsporen van zijn vader, want Michael reed eveneens in de F1 voor Mercedes, en wel tussen 2010 en 2012.

Het is voor Mick te hopen dat hij in zijn vaders voetsporen kan treden, al moet hij daarvoor eerst weer een vaste positie op de grid bemachtigen. Nu hij reservecoureur is, zit hij dicht bij het vuur. Mogelijk grijpt hij - net als Nyck de Vries afgelopen jaar - een van de spaarzame kansen aan om zich alsnog te bewijzen.