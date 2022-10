Nyck de Vries rijdt volgend jaar in Formule 1 voor AlphaTauri

Volgend jaar rijden er twee Nederlanders in de Formule 1. Nyck de Vries is bevestigd als vaste coureur voor het team van AlphaTauri voor 2023. De 27-jarige coureur uit Sneek werd eerder kampioen in de Formule 2 en Formule E, nu mag hij in de topklasse van de autosport aan de slag. "Na de Formule 2 is mijn autosportloopbaan iets anders gelopen dan gebruikelijk is, maar de Formule 1 is altijd mijn droom geweest. Ik ben heel dankbaar dat deze droom nu gaat uitkomen," aldus De Vries.

De Vries kwam plots volop in beeld bij verschillende Formule 1-teams als potentiële vaste coureur na zijn indrukwekkende racedebuut in Italië. De Vries viel daar voor het team van Williams in voor Alexander Albon, die met een blindedarmontsteking kampte. Vervolgens pakte De Vries direct punten, terwijl teamgenoot Nicholas Latifi buiten de punten eindigde. Na de GP van Italië was het eerder de vraag bij welk team De Vries terecht zou komen dan óf hij in de Formule 1 als vaste coureur zou debuteren volgend jaar.