MG toont nieuwe tweezitter

Het MG van tegenwoordig is al jaren niet meer het merk dat het vroeger was. In het portfolio van het al sinds 2005 in Chinese handen zijnde merk vinden we momenteel voornamelijk sedans en cross-overs, waaronder zelfs de volledig elektrische ZS EV waarmee het merk in Nederland behoorlijke zaken doet. Een open MG hebben we sinds het verdwijnen van de TF niet meer gezien, maar daar gaat mogelijk binnenkort iets aan veranderen.

MG heeft namelijk een stel ontwerptekeningen van de Cyberster getoond, een studiemodel in de vorm van een open tweezitter. De met een niet nader gespecificeerde elektrische aandrijflijn uitgeruste Cyberster heeft een lange motorkap en een opvallend korte en scherp afgesneden bilpartij waar kaarsrechte ledlampen het beeld bepalen. De koplampen, die uiteraard ook van ledtechniek zijn voorzien, zijn daarentegen opvallend rond. Het MG-logo dat tussen de kijkers een plek heeft gekregen, is overigens verlicht.

Over concrete productieplannen wordt net als over technische specificaties niet gesproken. We houden onze vingers gekruist dat MG de stoute schoenen aantrekt en een van deze opvallend ogende showauto afgeleid productiemodel op termijn op de markt brengt.