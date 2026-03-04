Ga naar de inhoud
'MG heeft binnen 2 jaar 18 modellen in Europa'

Flinke uitbreiding, maar...

3
MG S6
Jan Lemkes

De line-up van MG telt op het moment van schrijven zeven verschillende modellen. In de toekomst kan dat gamma zomaar eens veel groter worden: MG wil naar verluidt naar een aanbod van niet minder dan achttien verschillende modellen in Europa.

In Nederland valt het niet zo op, maar MG is het populairste Chinese automerk van Europa. Die positie wil het dochterbedrijf van SAIC graag vasthouden en daarom blijft het de komende jaren nieuwe modellen op ons afvuren.

Automotive News Europe meldt dat MG binnen twee jaar een gamma van maar liefst 18 verschillende modellen wil hebben. Indrukwekkend, al komt Kia ook al aan 12 modellen en tellen we er bij Volkswagen 16. Bij MG moeten we bovendien goed opletten, want het merk lijkt een modelvariant al snel als een apart model te tellen. Zo komen wij in de huidige line-up tot ‘maar’ 7 modellen, terwijl MG zelf spreekt van 10. Zelfs als het er iets minder dan 18 worden, is echter duidelijk dat het merk ook de komende jaren veel nieuwe modellen zal lanceren. Daarbij kan en zal het uitgebreid putten uit het Chinese aanbod van SAIC, hoewel er ongetwijfeld ook unieke MG-producten tussen zullen zitten.

We hopen trouwens wel dat MG zijn naamgeving ook wat stroomlijnt, want zelfs met het huidige aanbod is het al lastig om grip te houden op het gamma. Zo hanteert het merk zowel de toevoeging ‘EV’ als ‘Electric’ en gebruikt het één cijfer (3, 4), letter/cijfercombinaties (S5, S6), twee letters (ZS, HS) en uitgeschreven namen (Cyberster) voor zijn modellen.

MG Elektrische Auto

