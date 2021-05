Messerschmitt KR terug van weggeweest

De Messerschmitt KR is terug van weggeweest. Het Duitse bedrijf Messerschmitt-Werke blaast de kleine driewieler namelijk nieuw leven in. Het autootje komt op de markt in twee verschillende varianten en moet minimaal €10.950 kosten.

Oorspronkelijk stamt de Messerschmitt KR uit 1953. Na de Tweede Wereldoorlog mocht de vliegtuigfabrikant namelijk geen vliegtuigen meer bouwen, waardoor het zich genoodzaakt zag om over te stappen op de productie van kleine autootjes. De Kabinenroller onderscheidde zich vooral door zijn grote plexiglazen kap, een stijlelement dat associaties oproept met een jachtvliegtuig. Er waren echter ook uitvoeringen zonder de kap. De nieuwe KR lijkt met zijn ranke carrosserie, uitstekende voorspatborden en twee ronde koplampjes sprekend op het origineel. Het exemplaar op de foto's is de KR 202 Sport zonder dak en voorruit, maar Messerschmitt-Werke geeft aan dat optioneel ook een dak leverbaar is.

De moderne interpretatie van de KR komt in twee verschillende varianten: de KR 202 op benzine en de elektrische KR E-5000. Bij de KR 202 ligt een 125 cc eencilinder onder de kap die 7,3 pk levert. In tegenstelling tot de originele KR met zijn tweetaktmotortje is dit een viertakt. De KR E-5000 wordt aangedreven door een elektromotor van 5 kW (6,8 pk). Een accu van 1,4 kWh voorziet die krachtbron van stroom. Beide varianten hebben een topsnelheid van 90 km/h. De actieradius van de E5000 bedraagt maximaal 80 kilometer, de accu is in 4 tot 6 uur weer volledig opgeladen. De KR 202 komt met zijn brandstoftank van 6 liter naar schatting 160 kilometer ver. Optioneel is er voor de E-5000 een extra accu leverbaar die de actieradius verdubbelt. Daarvoor moet je alleen wel €1.650 op tafel leggen.

Meer dan tien mille

Opvallend genoeg is de KR-E5000 met een leeggewicht van 195 kilo 25 kilo lichter dan zijn benzinebroertje. Overigens is dat gewicht ook lager dan dat van de originele KR. Zowel de KR 202 als de KR-E5000 hebben een carrosserie van glasvezel op een frame van staal en aluminium. Daarnaast zijn ze uitgerust met schijfremmen rondom, ledkoplampen en een afstelbare ophanging. De KR 202 is er vanaf €10.950, de KR E-5000 moet €12.950 opbrengen. Overigens gaat het hier om prijzen exclusief belastingen en met een tijdelijke korting van 20 procent. Naar Nederland komen daar nog transportkosten van €690 bovenop.