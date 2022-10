Mercedes zet basis van huidige F1-auto bij het grofvuil

Mensen met een beetje bijgeloof zagen het misschien al aankomen, maar de W13 heeft het F1-team van Mercedes toch vooral ongeluk gebracht. Na een reeks zeer sterke tot ronduit dominante auto's is de huidige F1-auto een flinke teleurstelling. Mercedes heeft tot op heden nog geen race gewonnen dit jaar en staat derde in het kampioenschap. De kampioenen van de afgelopen jaren hadden natuurlijk gehoopt anders aan de nieuwe reglementen te beginnen. Het radicale ontwerp van de W13, met zijn minimalistische sidepods, wordt dan ook weer aan de kant geschoven.

Voor 2023 zet het team in op een andere ontwerpfilosofie, zo verklaart teambaas Toto Wolff volgens Motorsport.com. Het hoeft volgens Wolff overigens niet per se te betekenen dat Mercedes weer voor een conventioneler uiterlijk gaat, met brede sidepods. "Wat zeker is, is dat de architectuur van de auto verandert voor volgend jaar. Dat betekent niet meteen dat onze koets er heel anders uit zal zien." Wat Mercedes vooral moet zien op te lossen, is dat de auto in een rechte lijn te traag is. Qua downforce zit het inmiddels al een stuk beter dan eerder dit seizoen. Bij de W14 moet het team de drag zien te verminderen, ofwel de luchtweerstand die de auto vertraagt. Red Bull lijkt met de RB18 bijvoorbeeld een perfect compromis gevonden te hebben tussen downforce en weinig luchtweerstand. Die auto is daardoor zowel snel in de bochten als op de rechte stukken.

Hoewel een verandering in de basisopzet ertoe kan leiden dat Mercedes-AMG volgend jaar een betere auto heeft dan dit jaar, schuilt er ook een gevaar in. Als Red Bull en Ferrari gewoon verder kunnen ontwikkelen op hun huidige basis, bestaat de kans dat ze daarmee hun voorsprong verder uitbouwen en Mercedes dus ook met de W14 nog achter de feiten aanloopt. In één klap het gat dichten naar zowel de auto's van dit jaar als die van volgend jaar, zal een flinke uitdaging voor Mercedes worden.