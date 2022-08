Mercedes-teambaas: 'Komen nog steeds tekort'

Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij dat Lewis Hamilton en George Russell in Hongarije op het podium stonden, maar dat betekent volgens hem nog niet dat de problemen bij het team volledig zijn opgelost. De Oostenrijker is bepaald niet overmoedig en stelt dat de W13 nog steeds tekort komt op de auto's van Ferrari en Red Bull.

De Grand Prix van Hongarije was een behoorlijke opsteker voor het team van Mercedes. Met de tweede plaats van Hamilton en de derde plek voor Russell, hengelde het team kostbare punten in het constructeurskampioenschap binnen. Door het tactische geblunder van Ferrari staat Mercedes met 304 punten nog maar op 30 punten achterstand van Ferrari. Het gat tot Red Bull Racing is met 127 punten veel groter. Een eerste plek in het constructeurskampioenschap lijkt dus behoorlijk ver weg, maar van Ferrari zou Mercedes het in theorie nog kunnen winnen. Toch heeft Wolff daar een hard hoofd in, zegt hij tegenover het Britse Autosport.com.

"We komen we nog steeds tekort op de auto's van de topteams", aldus de 50-jarige teambaas. "Je hebt gezien dat Leclerc op de juiste band nog steeds een dominante kracht is. Maar we zaten tenminste in dezelfde race." Uiteindelijk viel Leclerc in Hongarije terug door een tactische blunder met de harde band, waardoor de Mercedes-coureurs beiden op het podium konden komen. Volgens Wolff was dat een 'perfecte storm' en hij betwijfelt of zijn team hetzelfde kunstje kan herhalen na de zomerstop. "Ik weet het niet. Ik wil niet zeggen dat we weer helemaal meedoen en races kunnen winnen, omdat ik niet denk dat dat het geval is", klinkt het sceptisch. "We hebben het in Boedapest goed gedaan op de zaterdag en haalden het best mogelijke resultaat binnen bij de race, maar ik denk niet dat we dicht genoeg bij Ferrari en Red Bull zitten om echt het gevecht aan te kunnen gaan."

Eerder klaagde Wolff nog over de dominantie van Ferrari en Red Bull, die volgens hem 'niet vermakelijk' zou zijn. Dat klinkt behoorlijk bitter, juist omdat Mercedes de afgelopen jaren met afstand het meest dominante team is geweest. Als Ferrari de strategie echter niet op orde krijgt, is de kans best groot dat Mercedes de Italianen in het constructeurskampioenschap alsnog inhaalt. Overigens was Ferrari-teambaas Mattia Binotto voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije een stuk zelfverzekerder dan Wolff nu is. Binotto zag naar eigen zeggen 'geen reden waarom Ferrari de resterende tien races van het seizoen niet kan winnen'. Dat zijn er nu sowieso nog maar negen...