Na de Grand Prix van Frankrijk zal de evaluatie in Maranello niet bepaald mild zijn geweest. Charles Leclerc maakte een fout en belandde in de bandenstapels, waardoor Max Verstappen zijn voorsprong in het wereldkampioenschap kon uitbouwen naar 63 punten. Bij Carlos Sainz gooide het team zelf roet in het eten. Terwijl Sainz met Sergio Perez in gevecht was, kreeg hij te horen dat hij de pits in moest. De Spanjaard weigerde dat, maar Ferrari haalde hem tien ronden voor het einde van de race alsnog naar binnen. Het resultaat was dat hij flink wat posities verloor en zich uiteindelijk moest terugvechten naar de vijfde plaats.

Ondanks deze blunders ziet teambaas Mattia Binotto nog mogelijkheden voor Ferrari om het gat met Red Bull te dichten en de wereldtitel in de wacht te slepen. "Ik tel de punten niet", zegt de Italiaan tegenover Motorsport.com. "We zijn gefocust op het behalen van het maximale resultaat in iedere race. Dat gebeurde niet op Paul Ricard, maar we zijn ons al aan het richten op Hongarije en gaan daar voor een 1-2." Binotto heeft vooral veel vertrouwen in het potentieel van de auto. Zoveel zelfs, dat hij denkt dat Ferrari klaar is voor een reeks overwinningen. "Er is geen reden waarom we de resterende tien races tot het einde van het seizoen niet kunnen winnen", beweert hij optimistisch. Hij complimenteert daarbij ook de coureurs. "De potentie is daar. De coureurs zijn fantastisch, dus ik ben best positief."

Ook Verstappen is ondanks zijn voorsprong op zijn hoede voor het snelle Ferrari: "De voorsprong die we hebben is geweldig, maar waarschijnlijk ook iets groter dan die zou moeten zijn, als je alleen kijkt naar de snelheid van beide auto’s", zei de Nederlander eerder tegenover De Telegraaf.