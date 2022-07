Mercedes-teambaas: 'Dominantie Red Bull en Ferrari saai'

Of Toto Wolff nou een slechte verliezer of een man met geheugenproblemen is, de 50-jarige is in ieder geval niet blij met de dominantie van Red Bull en Ferrari dit jaar. Naar eigen zeggen vanwege wat het doet met de Formule 1 in het algemeen. In gesprek met The Independent verklaart de teambaas van het F1-team van Mercedes-AMG: "Naar mijn idee zijn de races dit jaar minder vermakelijk omdat er een te groot gat zit tussen de teams. Verstappen verdwijnt aan de horizon en de Ferrari's zorgen dan als enigen nog voor wat vermaak in de race, maar wij zitten erachter in niemandsland. De anderen daarachter zitten in een DRS-trein."

Het zou inderdaad vermakelijker zijn als de Formule 1-teams wat meer aan elkaar gewaagd zijn, van het eerste tot het laatste team, maar dat uitgerekend Wolff deze opmerkingen maakt, is opmerkelijk. De gelauwerde teambaas stond zelf immers aan de basis van een tijdperk waarin er maar één team voor de titel ging en aan de horizon verdween, namelijk zijn eigen team. Mercedes was in de beginjaren van het hybridetijdperk volledig onverslaanbaar en heeft van 2014 tot en met 2020 relatief onbedreigd naar zowel de constructeurs- als coureurstitel kunnen rijden. Alleen in 2017 en 2018 was er even sprake van een titelstrijd met Ferrari en in 2021 werd Lewis Hamilton onttroond door Max Verstappen en werd Red Bull krap achter Mercedes tweede bij de teams. Buiten dat stond Mercedes jaren te boek als het meest dominante team dat de sport in lange tijd of misschien zelfs ooit heeft gezien.