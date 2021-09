Mercedes-Maybach viert 100 jaar Maybach met feestedities

Hoewel Maybach in de basis al in 1909 ontstond, werd in 1921 voor het eerst de naam van medeoprichter Wilhelm Maybach gebruikt in de bedrijfsnaam. Maybach, voorheen fabrikant van motoren voor zeppelins, groeide vervolgens uit tot een fabrikant van ultraluxe personenauto's. Door de Tweede Wereldoorlog stopte dat en van 1960 - toen Mercedes-Benz Maybach overnam - tot 1997 was Maybach weliswaar weer onderdeel van de auto-industrie, maar nog sterk op de achtergrond. Dat veranderde met de komst van de Maybach 57 en 62, de eerste als Maybach verkochte auto's sinds begin jaren 40. Tegenwoordig is Maybach echter nog slechts een divisie van Mercedes, dat niet langer als 'los merk' auto's verkoopt. Dat mag de pret niet drukken, want dit jaar is het dus al 100 jaar geleden dat Maybach een begrip werd in de auto-industrie.

De twee modellen die momenteel op de markt zijn met de Maybach-naam erop, de S-klasse - de S680 met de V12 - en GLS, worden daarom uitgedost als 'Edition 100'. Zowel de S-klasse als GLS hebben een speciale met de hand aangebrachte two tone-kleurstelling, bestaande uit 'high tech silver' en 'nautical blue'. Ook staan de auto's op wielen die een niet eerder gebruikte grijze tint hebben. Op de C-stijl van de S-klasse en GLS vind je niet het standaard Maybach-logo, maar exemplaren waar 'Edition 100' onder staat. Eenzelfde logo staat op de naafdoppen. Wie instapt in één van de twee luxe toppers heeft misschien wel wat baat bij een zonnebril, want het is vanbinnen grotendeels spierwit. 'Designo crystal white' om precies te zijn, dat is de basiskleur van de leren bekleding, aangevuld met 'silver grey pearle'-accenten.

Mercedes-Maybach gaat van de S-klasse Edition 100 en GLS Edition 100 - je raadt het al - per model 100 stuks bouwen. Prijzen zijn nog niet bekend, maar voor de 'normale' Mercedes-Maybach GLS hoef je in Nederland niet met minder dan zo'n €234.000 aan te komen zetten. Bij de Mercedes-Maybach S680 heb je normaal zelfs al dik €310.000 nodig.