Mercedes’ eerste Shooting Brake was er voor de stroomlijn

“Ontwerp de auto voor het jaar 2000.” Die opdracht legde het Duitse Bundesministerium für Forschung und Technologie in 1978 neer bij vier grote autofabrikanten. Eén daarvan was Mercedes-Benz, dat drie jaar later op de proppen kwam met een auto die in modieuze autotermen waarschijnlijk shooting brake zou heten.

Het Duitse ministerie daagde de uitverkoren merken (Audi, Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz) uit om auto’s te ontwikkelen die vooral zuiniger zouden zijn dan de modellen die destijds in de showrooms stonden. De vereiste specificaties waren nogal streng: gewicht 1.250 tot 1.700 kg, laadvermogen 400 kg, verbruik 9,5 l/100 km en plek voor vier ­volwassenen.

Mercedes-Benz stortte zich op topsegment

Mercedes-Benz koos binnen de gestelde normen voor een model dat anno 2000 het topsegment van de markt moest verbeelden, volgens traditie hét speelveld van Das Haus. Om de uitdaging in perspectief te ­zetten: een Mercedes-Benz 380 SE uit 1981 woog al 1.600 kilogram en ­verstookte elke 100 km zomaar 3 à 4 liter benzine meer dan voor de Auto 2000 was toegestaan. We hebben het dan over de toen nog verse W126, de in 1979 geïntroduceerde S-klasse.

W126 S-klasse was zo goed, dus prima basis Auto 2000

Geen auto waar direct heel veel aan te verbeteren viel. Niet zo vreemd dus, dat de Auto 2000 behoorlijk aan de W126 deed denken. ­Alleen de achterzijde sprong direct in het oog. Als radicale stijlbreuk met de sedan hadden de ontwerpers een vreemde, transparante kap op het achterdek geparkeerd. Als je door je wimpers kijkt, zou je een S-klasse met een dergelijk lijnenspel een shooting brake noemen. De vorm was echter puur functioneel: hij gaf de Auto 2000 een zogenaamde ‘Kamm-tail’, wat staat voor een plotseling kaarsrecht afgesneden staartstuk. Het is een vorm die goede aerodynamische ­eigenschappen oplevert en daarom bijvoorbeeld de actuele Toyota Prius kenmerkt. De Cw-waarde van 0,28 was in 1981 ongekend laag en is dat nog eigenlijk steeds.

V8 met cilinderuitschakeling

Mercedes-Benz gebruikte de Auto 2000 om drie aandrijfconcepten te testen. De eerste was de V8-benzinemotor uit de 380 SE, voorzien van ­cilinderuitschakeling. Als het kon, liep de V8 op vier cilinders, iets wat nu niet heel bijzonder meer is. Motor nummer twee was een beer van een diesel: een 3,3-liter zescilinder bi-turbo, waarvoor een verbruik werd gemeld van 7,5 l/100 km bij 120 km/h. Het was een mooie aanzet tot de ontwikkeling van de huidige, zeer snelle diesels. Motor drie was het spectaculairst: een gasturbine. Het concept, dat Jaguar in 2010 van stal haalde voor de C-X75, is nog altijd niet levensvatbaar. Daar heeft zelfs het pionierswerk van het machtige Mercedes-Benz, gesteund door het Duitse ministerie, nog niets aan kunnen veranderen.