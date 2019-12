Mercedes E63 AMG in recordtijd van New York naar LA

Zo snel mogelijk van de oostkust naar de westkust van de VS rijden. Dat is het doel bij de befaamde 'Cannonball Run'. De meest recente poging bleek erg geslaagd, want drie heren kregen het voor elkaar om het oude record uit de boeken te rijden met een Mercedes E63 AMG.

In de Verenigde Staten vervagen alle grenzen als het aankomt op lange stukken autorijden, maar zo gek als dit kun je het haast niet bedenken. Drie heren begonnen in New York en kwamen 27 uur en 25 minuten later aan bij de kust in Los Angeles. Ze doorkruisten het land in een auto die gemaakt is voor comfortabel doch erg snel vervoer; een Mercedes E63 AMG uit 2015. De auto werd voorzien van een extra grote brandstoftank, de nodige motorische upgrades (goed voor een vermogen van ongeveer 700 pk) en alle AMG-kenmerken werden sluw verborgen met zilvergrijze tape. Ook werden de achterlichten deels afgeplakt, zodat de auto in het donker niet direct als moderne (en snelle) Mercedes herkenbaar was. Met een druk op de knop waren de achterlichten én remlichten ook geheel uit te zetten om extra onopvallend rond te rijden.

Uiteraard moest dat laatste vooral gebeuren vanwege de illegaliteit van deze actie. De heren moest namelijk staat na staat de geldende snelheidslimieten aan hun laars lappen. De Mercedes werd met een gemiddelde snelheid van bijna 165 km/h van kust naar kust gejaagd. Dat is over de hele trip gezien, inclusief stops. Slechts 22 minuten stonden ze stil in de bijna 27,5 uur durende reis, die 4.520 km besloeg. De hoogste snelheid die werd geklokt, was 310 km/h. Een waar arsenaal aan navigatiesystemen, GPS-apparatuur, politieverklikkers, warmtecamera's en zelfs een vliegtuigradar moest voorkomen dat de heren de handhavers achter zich aan kregen. In totaal hielpen maar liefst achttien mensen ze verspreid over de route bij het checken van de route op mogelijke aanwezigheid van politiecontroles.

Met succes dus, want de heren wisten in recordtijd het Portofino Hotel in Los Angeles te bereiken. De Mercedes leek ze onderweg nog wel heel even in de steek te laten toen de motor wat onregelmatig begon te lopen, maar na een herstart was het probleem weer verholpen. Zodoende staat er dus een nieuwe doeltijd voor een ieder die dit ook eens wil proberen. Maar denk niet zomaar eraan te kunnen beginnen, want deze mannen staken er honderden uren voorbereiding (en ongetwijfeld erg veel geld) in. Daarbij bega je een enorme aaneenschakeling van overtredingen en dat moet je ook maar net durven en willen. Gaaf is het in ieder geval wel!