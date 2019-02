Mercedes-Benz zwaait SLC-klasse uit

De huidige generatie van de SLC-klasse begon zijn bestaan in 2011 gewoon nog als SLK-klasse, maar bij de facelift die in 2016 plaatsvond kreeg de auto een andere naam. Mercedes-Benz introduceert nu een Final Edition en daarmee wordt langzaam maar zeker afscheid genomen van de SLC-klasse. Waarschijnlijk voorgoed.

Mercedes-Benz levert de Final Edition wereldwijd in combinatie met de 180-, 200-, 300- en 43 AMG-versies, maar de 300 is in ons land niet te krijgen. Of de Final Edition naar Nederland komt, is ons nog niet bekend. Mocht dat gebeuren, dan zijn dus alleen de 180-, 200- en 43 AMG-versies relevant. Deze versies zijn als Final Edition leverbaar in twee vormen. Wie een zwart of grijs exemplaar bestelt, krijgt direct een AMG Styling voorbumper met chroomkleurige afwerking. Wie de SLC's in het geel, wit of 'diamond' bestelt, krijgt een auto waarvan de voorbumper met zwarte accenten is afgewerkt. De deurgrepen, zijspiegelkappen en ook delen van de achterzijde zijn dan in het zwart afgwerkt. Ongeacht de kleur van de auto staat de Final Edition om speciaal lichtmetaal. De complete Final Edition is verder gebaseerd op een SLC met het AMG Line pakket. Het sportonderstel, de krachtigere remmerij en de sportstoelen zijn dus altijd aanwezig.

Vanbinnen hangt Mercedes-Benz de SLC's vol met tweekleurig nappaleer met fraai ogende stiksels. Op de hoofdsteunen en op de hendel van de automaat is SLC-belettering aangebracht en Mercedes-Benz past aluminium stripjes toe om het binnenste verder te verfraaien.

Liever de 43 AMG? Deze is als Final Edition altijd Sun Yellow gespoten en wordt verder versierd met zwarte details. Ook hier een weelderig interieur met lederen bekleding, AMG Edition-badges en onder andere een sportstuur.

Terugblik

In 1994 liet Mercedes-Benz de eerste designstudies van de auto die in 1996 als SLK-klasse tijdens de Turin Motor Show zijn debuut beleefde. In 2000 werd een facelift doorgevoerd en in 2004 was het tijd voor de tweede generatie SLK, opnieuw een roadster met een stalen klapdak. Deze generatie ging in 2008 onder het mes en maakte in 2011 plaats voor de SLK die na de facelift in 2016 als SLC-klasse door het leven zou gaan. Over een opvolger is nog niets bekend en het is niet ondenkbaar dat die er ook niet meer gaat komen.