Mercedes-Benz toont Vision Simplex Concept

De Vision Mercedes-Benz Simplex Concept vat volgens Mercedes-Benz samen hoe het merk meer dan honderd jaar begon, maar laat daarbij ook zien waar de toekomst van het merk ligt. De opvallende showauto, Mercedes-Benz noemt he teen sculptuur, is een tweezitter waarbij de wielen buiten de koets zelf zijn geplaatst. Het geheel maakt overduidelijk een klassieke indruk, maar is daarnaast doorspekt met moderne details.

Volgens Mercedes-Benz wordt de auto voortgestuwd door "[...] een alternatieve aandrijflijn", al zegt het merk niet waar de auto op papier daadwerkelijk wordt aangedreven. De Vision Mercedes Simplex heeft transparante afdekkappen in de wielen, een witte neus, een zwart achterste en een is her en der afgewerkt met roségoudkleurige details, een verwijzing naar de wijze waarop de grilles op historische modellen waren uitgevoerd. In de neus is een digitaal display aangebracht, een knipoog naar moderne toeters en bellen. Achterop nemen we opvallend smalle lichtunits waar, horizontaal georiënteerde verlichting waar.

Ook het binnenste is een plek waar twee tijdperken elkaar ontmoeten. Mercedes-Benz geeft de showauto een bijzonder vormgegeven stuurwiel, een met hout afgewerkt exemplaar dat vrij vlak staat. Ook de zitbank, met Chesterfield-patroon, is overduidelijk ontworpen met het verleden in gedachten. Op het ronde ornament op het 'dashboard' kan het aanwezige digitale hart van de auto bepaalde informatie weergeven.