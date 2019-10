Mercedes-Benz teast mogelijk nieuwe driedeurs coupé

In een nieuwe video neemt Mercedes-Benz ambassadeur Lewis Hamilton mee naar zijn ontwerpcentrum. Een kleimodel waaraan de Formule 1-coureur even mee lijkt te helpen in de video, laat een geheel nieuwe auto zien. Is dit de opvolger van de AMG GT?

We zien een kleimodel van een lang uitgerekte driedeurs coupé. Door de coureur of één van de ontwerpers wordt er met geen woord over de auto gesproken, maar de vorm kennen we nog niet van bijvoorbeeld eerdere concepts. Daardoor is het mogelijk dat de fabrikant met de video subtiel een vooruitblik geeft op wat komen gaat. Kijken we in het gamma, dan zien we daar de AMG GT die ondertussen alweer vijf jaar meegaat. Één en één lijkt twee.

Gezien de grote wielen die de gekleide wielkasten vullen, is het mogelijk dat we een model van een nieuwe concept zien. Veel ontwerpelementen komen in ieder geval naar voren, waaruit blijkt dat de vooralsnog naamloze auto veel onderdelen van de Mercedes-AMG Project One leent. Neem de vorm van de achterlichten of de kokers uit de voorbumper. Verder vinden wij dat Mercedes ook elementen van de Mazda MX-5, Alpine A110 en Toyota Supra pakt voor het nieuwe ontwerp.

Of we een beetje in de goede richting denken, zal de tijd moeten leren.