Mercedes-Benz start met verkoop autonoom rijsysteem

Mercedes-Benz start deze maand met de verkoop van het autonome rijsysteem Drive Pilot in Duitsland. Vanaf 17 mei kunnen kopers van een EQS of S-klasse de optie aanvinken. Het is nog niet bekend wanneer het systeem in Nederland op de markt komt.

Drive Pilot is vanaf 17 mei leverbaar als optie voor de twee topmodellen van Mercedes-Benz. Op de S-klasse kost het systeem in Duitsland €5.000. EQS-kopers betalen een meerprijs van €7.430 omdat op het elektrische vlaggenschip het Driver Assistance Package Plus à €2.430 verplicht aangevinkt moet worden voor Drive Pilot. Auto's die zijn uitgerust met Drive Pilot zijn te herkennen aan twee knoppen op het stuur, waarmee je het systeem kunt activeren. Op het scherm is dan een weergave van de auto en de verkeerssituatie te zien.

Het systeem maakt level 3 autonoom rijden mogelijk en werkt tot een snelheid van 60 km/h op 'geschikte stukken snelweg', wat in feite betekent dat Drive Pilot meer een soort uitgebreide fileassistent is. Verder benadrukt Mercedes-Benz dat je als bestuurder altijd klaar moet zijn om de controle weer over te nemen als Drive Pilot dat vraagt. Helemaal autonoom rijden kan met Drive Pilot dus nog niet, maar Mercedes-Benz komt met de verkoopstart van het systeem wel een stuk dichterbij. Bovendien is Mercedes-Benz de eerste fabrikant die een officiële VN-goedkeuring kreeg voor zijn autonome rijsysteem.

In Duitsland staat het wettelijk kader autonoom rijden al toe, maar in Nederland is dat nog niet het geval. Mercedes-Benz Nederland zegt tegenover AutoWeek dat het op dit moment nog niet bekend is wanneer Drive Pilot leverbaar wordt in Nederland en wat de kosten dan bij ons zouden zijn. Mercedes-Benz hoopt dat de beschikbaarheid van Drive Pilot dit jaar in ieder geval nog uitgebreid kan worden naar de twee Amerikaanse staten Californië en Nevada.