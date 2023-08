Mercedes-Benz: ruim 10.000 eigen snelladers in 2030

Als 'premium' autofabrikant doe je eigenlijk niet meer mee als je niet ook een eigen laadnetwerk uit de grond stampt. Mercedes-Benz doet er in elk geval ook aan mee en opent deze herfst op drie locaties zijn eerste snelladers. In het Duitse Mannheim, in het Amerikaanse Atlanta en in het Chinese Chengdu gaan dit najaar de eerste Mercedes-Benz Charging Hubs open. Volgend jaar volgen er (veel) meer, want eind 2024 moet wereldwijd het aantal snelladers op ruim tweeduizend liggen. Tegen het einde van dit decennium moeten het er toienduizend zijn, verspreid over tweeduizend locaties. Een snelle rekensom leert dat je dus per Charging Hub gemiddeld vijf snelladers treft.

Aan de snelladers van Mercedes-Benz moet je kunnen bijladen met tot 400 kW laadvermogen. Volgens de Duitsers is laden met het maximale laadvermogen dat je auto aankan altijd mogelijk, dus dat scheelt weer wachten. Er wordt afhankelijk van de locatie gebruikgemaakt van CCS1-, CCS2-, NACS- en GB/T-laders. Mercedes-Benz omarmt dus ook de door Tesla ingevoerde NACS-laders in Noord-Amerika. De laders worden toegankelijk voor alle elektrische auto's, ongeacht het merk. Wel hebben Mercedes-rijders enkele voordelen. Zo kun je vanuit je Mercedes een plekje reserveren en kun je met 'Plug & Charge' het laden en afrekenen automatisch laten verlopen. Zoals de naam al aangeeft, is het dan enkel een kwestie van inpluggen. Wanneer de eerste Mercedes-Benz Charging Hub in Nederland opent, is nog niet bekend. De Mercedes-Benz-snelladers komen in elk geval bij belangrijke verkeersknooppunten en bij Mercedes-Benz-dealervestigingen.