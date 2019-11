Mercedes-Benz herziet prijslijst C-klasse

Mercedes-Benz haalt de kleinste benzineversie van de leveringslijst van zowel de C-klasse sedan als van de C-klasse Estate. De C160 met zijn 129 pk sterke 1.6 is daarmee niet meer leverbaar. Ook zet het merk een streep door de handgeschakelde versies van de 122 pk C180d- en C200d-dieselversies. De aan een negentraps automaat gekoppelde varianten daarvan blijven gewoon leverbaar, maar met het verdwijnen van de genoemde handgeschakelde versies is vanaf nu geen enkele C-klasse sedan of Estate leverbaar met een handbak.

Goed nieuws voor wie graag een plug-in hybride C-klasse wil, maar voor wie de dieselhybride C300de niet lucratief is. Mercedes-Benz zet namelijk de nieuwe C300e op de prijslijst. Deze benzinehybride heeft een 211 pk 2.0 viercilinder onder de kap die samenwerkt met een 122 pk elektromotor. Het systeemvermogen van deze plug-in - standaard voorzien van een 9G-Tronic-automaat - komt daarmee op 320 pk en 700 Nm te liggen. Voorganger C350e schopte het tot 279 pk. Daarmee sprint de C300e in 5,4 tellen naar 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 250 km/h. Het accupakket heeft een capaciteit van 13,5 kWh en moet goed zijn voor een elektrisch rijbereik van maximaal 52 kilometer.

Mercedes-Benz vraagt er € 53.630 voor. De C300e sedan is er ook met 4Matic-vierwielaandrijving, een variant die vanaf € 57.220 leverbaar is. Dit zijn de prijzen van de sedan. Voor de Estate in 300e trim rekent Mercedes-Benz € 56.510. De Estate is er vooralsnog niet als 300e 4Matic.

De bagageruimte van de twee 300e's is vanwege de plaatsing van het accupakket kleiner ten opzichte van de reguliere modellen. De C-sedan slikt als 300e namelijk 300 in plaats van 455 liter, terwijl de Estate zich beperkt tot 315 in plaats van 460 liter.