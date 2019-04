Mercedes-Benz GLB staart je aan

Mercedes-Benz toont in New York de Concept GLB, een voorbode van een nieuw compacte cross-over. De auto schijnt nu een lichtje in een donkere wereld.

In letterlijke zin van het woord. Mercedes-Benz parkeert de GLB in de duisternis en laat een koplamp de camera in schijnen. De GLB krijgt ogenschijnlijk relatief vierkante verlichting aan de voorzijde en daarmee breekt de GLB dus met zijn compacte broertjes als de A- en B-klasse. Auto's die stuk voor stuk meer geknepen kijkers hebben.

De GLB wordt een vrij hoekige, compacte SUV en daarmee doet de auto denken aan de door de GLC opgevolgde GLK van weleer. De SUV krijgt een relatief rechtopstaande voorruit, een vlakke motorkap en voor de verandering eens geen 'coupé-achtige' daklijn. Het interieur gaat uiteraard sterk lijken op dat van modellen als de A- en B-klasse, al is de middentunnel in de GLB niet direct met de rest van het dashboard verbonden.

Bij zijn introductie is de auto naar verwachting beschikbaar als GLB 200, een versie met de 1,3-liter viercilinder die ook in onder meer de Renault Scénic is te vinden. In de GLB levert het blok net als in de A-klasse 163 pk; de 107 pk sterke 160-variant gaat waarschijnlijk aan de hoge neus van de GLB voorbij. Als volgende stap ligt een GLB 250 voor de hand, met een 2.0 krachtbron, goed voor 224 pk en 350 Nm. Natuurlijk maken ook dieselmotoren hun opwachting. Reken daarnaast in ieder geval op de komst van een 35 AMG.