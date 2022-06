'Mercedes-Benz gaat stoppen met A-klasse en B-klasse'

In een wereld waarin door een tekort aan microchips en diverse andere onderdelen de winstmarge per auto alsmaar belangrijker wordt, willen steeds meer fabrikanten niet verder met hun kleinste en meest betaalbare modellen. Zo zien we dat het A-segment alsmaar verder uitdunt, maar ook net wat daarboven zal de spoeling dunner worden. Mercedes-Benz schrapt in dat licht namelijk de A-klasse en B-klasse, zo begrijpt het Duitse Handelsblatt.

De Mercedes-Benz A-klasse en B-klasse krijgen volgens de Duitse zakenkrant geen opvolgers en dat betekent dat het in 2025 gedaan is voor beide modellen. In dat jaar houden de huidige generaties van de A- en B-klasse het voor gezien. Het besluit past bij Mercedes' aankondiging van eerder dit jaar dat het zijn focus verlegt naar modellen uit hogere segmenten met hogere marges.

CLA, GLA en GLB

Betekent dat dan ook dat CLA, GLA en GLB het bijltje erbij neerleggen? Nee, die lijken gespaard te blijven. De CLA heeft voor Mercedes-Benz logischerwijs meer bestaansrecht dan de A-klasse omdat het een wat hoger in de markt staand model is. Dat geldt ook voor de GLA en GLB ten opzichte van de A- en B-klasse. Die nog behoorlijk verse modellen delen hun MFA2-platform nu nog, maar die basis verdwijnt. De opvolgers van de CLA, GLA en GLB gaan gebruikmaken van het MMA-platform, een nieuwe basis die zowel voor hybride als puur elektrische aandrijflijnen geschikt is.

Op de MMA-basis verschijnen vier modellen, zo hoorden we eerder. De nieuwe CLA, GLA en GLB moeten natuurlijk het compacte segment aanvankelijk delen met de volledig elektrische EQA en EQB. Dan zijn er dus nog vijf compacte modellen over, dus als ook de huidige EQA en EQB vervangen worden, lijkt er nog eentje te sneuvelen om op het beloofde aantal van vier MMA-modellen uit te komen.

Einde van tijdperk

Vooral met het verdwijnen van de Mercedes-Benz A-klasse kun je wel stellen dat er een einde aan een bijzonder tijdperk komt. Waar ooit de voorloper van de C-klasse, de 190, nog als 'Baby Benz' werd aangeduid, was de eerste generatie van de A-klasse pas écht een kleine Benz. De hoge MPV-achtige eerste A-klasse werd met aardig wat scheve blikken ontvangen en toch bleek het geen al te verkeerde zet van de Duitsers. Er werden er maar liefst 1,1 miljoen van gesleten. Winstgevend was de eerste A-klasse echter niet.

De tweede generatie borduurde qua uiterlijk voort op de eerste en ook daar werden er ruim een miljoen van verkocht. Toch besloot Mercedes dat het voor de derde A-klasse een andere weg insloeg en zo maakten we in 2012 kennis met Mercedes' eerste compacte hatchback. Een verstandige zet, want de verkoop van de A-klasse was enigszins in het slop geraakt en de A-klasse 'nieuwe stijl' trok dat weer helemaal recht. Bovendien werd de A-klasse een stuk veelzijdiger, dankzij de komst van een sedanversie en natuurlijk ook de sportieve AMG 45. In de vorm van de CLA kreeg de A-klasse er ook nog eens een flitsender gelijnde broer bij.

Voor het beste jaar van de A-klasse in Nederland moeten we echter toch flink ver terug in de tijd. In 1999 werden er namelijk 4.327 van verkocht. Een aantal dat alleen de huidige A-klasse nog een keer wist te benaderen, toen er in 2019 4.264 stuks van werden verkocht. Met een totaal van 62.078 is de A-klasse hier de op de twee na meest succesvolle modelreeks van Mercedes-Benz. Alleen van de E-klasse (74.065) en C-klasse (117.020) zijn er meer verkocht. De B-klasse, die in 2005 als een nog wat ruimer MPV-alternatief naast de A-klasse verscheen, vinden we in Nederland op de zesde plaats qua verkoopcijfers. Daar zijn er tot op heden 36.023 van gesleten.