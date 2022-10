Mercedes-Benz EQE SUV: tot 590 km rijbereik, direct als AMG

Highlights

Na de Mercedes-Benz EQS, EQE en EQS SUV gaat nu het doek van de auto 'die je wist dat zou komen': de Mercedes-Benz EQE SUV, de SUV-broer van de EQE dus. De kans dat je steil achterover slaat van hoe Mercedes' nieuwste EV eruitziet, achten we niet bijzonder groot. Dat is goed nieuws als je de vormgeving van Mercedes' elektrische topmodellen wel kunt waarderen. De Mercedes-Benz EQE SUV lijkt namelijk als twee druppels water op de EQS SUV en deelt uiteraard ook de nodige uiterlijke overeenkomsten met de 'lage' EQ-modellen. Hoewel een SUV bij uitstek geen aerodynamisch wonder is, heeft Mercedes-Benz van de EQE SUV dankzij aardig wat rondingen toch een behoorlijk 'glad' model weten te maken. Hard nodig natuurlijk voor een optimale efficiëntie, want ondanks zijn formaat moet ook de EQE SUV je toch een behoorlijk eind kunnen brengen met een volle accu.

Over dat formaat gesproken: de EQE SUV is opvallend genoeg wat korter dan de EQE. De wielbasis van de Mercedes-Benz EQE SUV is namelijk 3,03 meter en dat is 9 cm minder dan die van de EQE. Met een totale lengte van ruim 4,86 meter is hij ook in zijn geheel 9 cm korter. Ten opzichte van de EQS SUV scheelt het 27 cm. Qua bagageruimte wint hij het vanwege zijn hogere koets en achterklep natuurlijk wel van de EQE, want in de EQE SUV kun je 520 liter kwijt achterin. In de EQE is dat 430 liter. Met de achterbank plat bewijst de EQE SUV al helemaal zijn meerwaarde, dan gaat er 1.675 liter in. Waarschijnlijk merk je qua beenruimte wel in negatieve zin een verschil met de EQE, al hoef je met ruim een meter beenruimte (vanaf rugleuning) niet te klagen. Een voordeel van de EQE SUV is natuurlijk wel weer dat je vanwege de hoge daklijn minder snel met je kruin in de buurt van het dak komt.

Vijf versies

Mercedes-Benz laat er geen gras over groeien en presenteert meteen vijf verschillende versies van de EQE SUV. Het zal je niet verbazen, maar qua aandrijving zien we de nodige overeenkomsten met eerder genoemde andere EQ-modellen. Het aanbod begint voor de Mercedes-Benz EQE SUV bij de 350+. Die is 292 pk en 565 Nm sterk en achterwielaangedreven. Hoe groot het accupakket is, meldt Mercedes-Benz niet bij de reguliere versies, maar de AMG's hebben 90,6 kWh capaciteit. Waarschijnlijk geldt dat ook voor de niet-AMG's. De 350+ moet in ieder geval volgens de WLTP-cyclus maximaal 590 km af kunnen leggen. Het is daarmee ook meteen de EQE SUV met het grootste rijbereik.

Een stap hoger vind je de EQE 350 4Matic, die zoals zijn naam al aangeeft vierwielaangedreven is. Die heeft ook 292 pk vermogen, maar met 765 Nm wel een bak meer koppel. De Mercedes-Benz EQE SUV 350 4Matic heeft een maximaal rijbereik van 558 km. Tenslotte is de topversie onder de niet-AMG's de EQE SUV 500 4Matic. Die is 408 pk en 858 Nm sterk, vierwielaangedreven en komt tot 547 km ver. De vierwielaangedreven versies mogen tot 1.800 kilo trekken, de 350+ heeft een maximaal trekgewicht van 750 kilo.

Dan zijn er nog de twee AMG-versies. Die zijn uiterlijk onder meer te onderscheiden van de niet-AMG's door de andere 'grille', met daarin de verchroomde spijlen die je ook op AMG's met brandstofmotor aantreft. De mildste AMG-versie is de Mercedes-AMG EQE SUV 43 4Matic. Die is krap 477 pk sterk, heeft net als de 500 4Matic een maximaal koppel van 858 Nm en komt maximaal 488 km ver met een volle accu. Bij de AMG's zijn natuurlijk de prestatiecijfers extra relevant: de 43 speert in 4,3 seconden van 0 naar 100 km/h en heeft een topsnelheid van 210 km/h. Is dat je nog niet goed genoeg, ga dan voor de Mercedes-Benz EQE SUV 53 4Matic+. Die is 625 pk en 950 Nm (met AMG Dynamic Plus 687 pk en 1.000 Nm) sterk, heeft een maximaal rijbereik van 470 km en schiet met het AMG Dynamic Plus Package in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid ligt op 220 km/h of, opnieuw met het optionele pakket, op 240 km/h.

Het bijladen van de Mercedes-Benz EQE SUV kan met een AC-lader met 11 kW laadvermogen of optioneel met 22 kW. Uitgebreide laadtijden zijn op het moment van schrijven nog niet bekend, maar wel weten we al dat je aan een snellader tot 170 kW laadvermogen kunt aanspreken. Dan ben je in een kwartiertje laden 170 km rijbereik rijker.

Snufjes

Zoals het een Mercedes-Benz EQ-model betaamt, zit ook de EQE SUV (al dan niet optioneel) vol met technisch vernuft. Eén van de eyecatchers is uiteraard het optionele MBUX Hyperscreen, dat uit drie schermen bestaat en visueel van het dashboard haast één groot scherm maakt. Kies je daar niet voor, dan heb je centraal op dashboard een 12,3-inch infotainmentscherm. Ook een meesturende achteras (tot 10 graden) is beschikbaar voor de EQE SUV en standaard op de AMG-versies. Ook is er weer Airmatic-luchtvering leverbaar, waarmee de auto tot 3 cm in hoogte kan variëren. Handig bijvoorbeeld als je het in- en uitstappen wilt vergemakkelijken. De sportieve versies hebben bovendien AMG Ride Control+ en AMG Ride Control met adaptieve luchtdempers. Een optioneel audiosysteem van Burmeister zorgt ervoor dat je de stilte in de EQE SUV bruusk kunt doorbreken.

Aan rij-assistentiesystemen ook geen gebrek. Zo zijn Active Brake Assist, Active Lane Keeping Assist, Speed Limit Assist en een achteruitrijcamera standaard. Een optie is adaptieve cruisecontrol (Active Distance Assist) dat zowel op de snelweg als in de stad werkt. Eveneens optioneel is Blind Spot Assist, dat waarschuwt je onder meer met een rukje aan het stuur als je een object in je dode hoek dreigt te raken en houdt ook de omgeving voor je in de gaten als je (tot drie minuten) stilstaat. Lane Change Assist is er ook tegen meerprijs, net als Evasive Steering Assist dat je tot een snelheid van 110 km/h om objecten heen stuurt als een botsing anders waarschijnlijk onvermijdelijk is.

De Mercedes-Benz EQE SUV wordt vanaf december in de Amerikaanse staat Alabama gebouwd en komt volgend jaar op de markt. Prijzen volgen in de aanloop naar de introductie.