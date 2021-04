Mercedes-Benz EQE stilletjes over de Ring gejaagd

Mercedes-Benz stoomt de volledig elektrische EQE klaar voor z'n introductie later dit jaar. De kleine broer van de onlangs onthulde EQS wordt eerst nog even op z'n staart getrapt op de Nürburgring.

Nu Mercedes-Benz de EQS heeft onthuld als z'n volledig elektrische vlaggenschip, verleggen we even de aandacht naar de volgende 'EQ' die eraan zit te komen: de EQE. Het volledig elektrische equivalent van de E-klasse. Die zal net als de EQS over een flinke dosis elektro-pk's beschikken en uiteraard moet dat ook fatsoenlijk naar de weg overgebracht worden. Dat test men nu op de Nürburgring-Nordschleife. De EQE hangt behoorlijk door in de bocht en dat komt ongetwijfeld voor een deel door de snelheid waarmee men door de 'Groene Hel' scheurde, maar reken er maar op dat de EQE ook geen lichtgewicht is. De EQS legt immers bijna 2.500 kilo in de schaal en de EQE komt waarschijnlijk ook niet onder de 2 ton uit.

Waar de EQE waarschijnlijk wel in uitblinkt, net als de EQS, is een lage luchtweerstand. Vooral op foto 4 is goed te zien hoe bijzonder de koets van de EQE gevormd is. Het front is uiterst laag en heel geleidelijk loopt het afgeronde lijnenspel door in de A-stijlen en het dak. Aan de achterkant zien we ook geen klassieke hoekige lijnen zoals bij de E-klasse bijvoorbeeld nog wel het geval is. Het doet sterk denken aan de EQS, al oogt de EQE vooral achteraan iets meer gedrongen.

De EQE troont net als de EQS op het speciaal voor EV's bestemde modulaire EVA-platform en inmiddels weten we dat dat ruimte biedt aan configuraties met achter- en vierwielaandrijving en vermogens tot richting de 800 pk. Reken voor de basis-EQE voorzichtig op een achterwielaangedreven versie met ruim boven de 200 pk en een 90 kWh-accupakket. Hoger in de markt staande versies met vierwielaandrijving, een accupakket met pakweg 108 kWh capaciteit en vermogens van dik 300 pk tot mogelijk ruim boven de 500 pk liggen ook in de lijn der verwachting. In september presenteert Mercedes-Benz de EQE.