Mercedes-Benz EQE: meer motorversies, waaronder AMG 53 4Matic

Mercedes-Benz leverde de EQE tot op heden alleen als 350+ en in een AMG-smaak: de EQE 43 AMG 4Matic. Vanaf nu is de elektrische EQE er echter ook als 300, als 350 'zonder plus', als 500 én in als de nieuwe AMG-topper EQE 53 AMG 4Matic.

Met de komst van de nieuwe 300-versie zakt de vanafprijs van de EQE met een kleine €10.000. De Mercedes-Benz EQE 300 heeft namelijk een vanafprijs van €69.202 en is er als Business Line, Luxury Line en AMG Line. De EQE 300 is net als de 350(+) een achterwielaandrijver, maar is met 245 pk iets minder krachtig dan de 292 pk sterke EQE's 350. De EQE 300 heeft 89 kWh aan netto accucapaciteit en is daarmee goed voor een actieradius van tot 629 kilometer. In 7,3 tellen zoemt de nieuwe instapversie van het elektrische equivalent van de E-klasse naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 210 km/h.

Mercedes-Benz EQE 350, 350 4Matic en 350+ Long Range

De EQE 350+ blijft bestaan, maar die 'plus-versie' is er voortaan nog maar in één uitvoering. De EQE 350+ krijgt voortaan de toevoeging Long Range achter zijn naam en kost minimaal €79.850. Net als de nieuwe plusloze EQE 350 - waar we zo op terugkomen - heeft deze motorversie een 292 pk sterke elektromotor op de achteras. Ook de acceleratie vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is met 6,4 tellen gelijk aan die van de EQE 350, hetzelfde geldt voor de topsnelheid van 210 km/h. Wel heeft de EQE 350+ Long Range volgens de specificaties een netto accucapaciteit van 90,6 kWh in plaats van 89 kWh. Dat lijkt een verwaarloosbaar klein verschil, dus we vragen na hoe dat precies zit. De EQE 350+ Long Range komt tot 659 kilometer ver op een volle accu en is daarmee de EQE met de langste adem.

De EQE 350 'zonder plus' is altijd 292 pk sterk, maar is er zoals gezegd met achter- en vierwielaandrijving. De versie met 4Matic-aandrijving heeft echter dezelfde 90,6 kWh aan beschikbare accucapaciteit als de 350+ Long Range. De EQE 350 kost als Luxury Line minimaal €81.060 en heeft een actieradius van 629 kilometer. De EQE 350 4Matic heeft een vanafprijs van €84.085 en komt tot 587 kilometer ver op een volle lading stroom.

Mercedes-Benz EQE 500 4Matic

Helemaal nieuw is de EQE 500 4Matic. Deze altijd vierwielaangedreven variant heeft twee samen 408 pk sterke elektromotoren waarmee de auto in slechts 4,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h sprint. De EQE 500 4Matic heeft 90,6 kWh aan accucapaciteit en komt daar tot 519 kilometer ver mee. De Mercedes-Benz EQE 500 4Matic is alleen als AMG Line beschikbaar.

Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+

De reeds bekende 476 pk sterke eerste AMG-versie van de Mercedes-Benz EQE krijgt gezelschap van de veel krachtigere EQE 53 4Matic+. De EQE 53 4Matic+ heeft namelijk twee samen maar liefst 687 pk en 1.000 Nm sterke elektromotoren waarmee je in slechts 3,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h snelt. De topsnelheid van de EQE 53 4Matic+ ligt met 240 km/h boven die van de mildere AMG 43 4Matic (210 km/h). De vanafprijs van deze absolute topper van het EQE-gamma is vastgesteld op €126.435. Op een volle lading kom je er tot 472 kilometer ver mee.

Prijslijst Mercedes-Benz EQE