Mercedes-Benz EQE - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Mercedes-Benz EQE is net een gekrompen EQS. Heel groot is het prijsverschil tussen de instapmodellen van beide Mercedessen met ruim €11.400 ook niet te noemen. Is de EQE 350+ Luxury Line dan nog wel een interessante aanbieding, of kun je beter doorsparen voor zijn grote broer? De configurator geeft antwoorden.

Mercedes-Benz EQE 350+ Luxury Line

€79.850

Momenteel biedt Mercedes-Benz de EQE in Nederland slechts aan in twee uitvoeringen: als 292 pk sterke EQE 350+ met achterwielaandrijving en als AMG EQE 43, die 476 pk op alle vier de wielen loslaat. Zoals gewoonlijk in 'Back to Basics' focussen we op de goedkoopste variant. Standaard heeft de EQE 350+ een accupakket van 90 kWh in de bodem liggen. Daarmee komt de EQE volgens de WLTP-testcyclus 646 kilometer ver. Snelladen kan met een maximale laadsnelheid van 170 kW. Dit is ook meteen de grootste accu waarmee je de EQE 350+ kunt bestellen. Ter vergelijking: het instapmodel van de EQS heeft dezelfde aandrijflijn en komt daarmee maximaal 624 kilometer ver op één acculading.

Weinig kleurrijk

De basisuitvoering van de EQE is vanbuiten nog het best te herkennen aan de koplampen. Dat zijn ledkoplampen, maar wel van het meer eenvoudige soort. Wel krijg je er een adaptieve grootlichtassistent bij. De elektrische limousine rolt standaard op 19-inch vijfspaaks lichtmetalen wielen. Mercedes-Benz leukt de auto verder op door een verchroomde omlijsting van de zijruiten en zilverkleurige accenten voor en achter. Liever een andere kleur dan het stemmige obsidiaanzwart metallic op de foto's? Op het hoofdkantoor van Mercedes-Benz waren ze in een genereuze bui, want zonder meerprijs kun je kiezen uit zes andere kleuren. Nou ja, kleuren... Het zijn voornamelijk zwart- en grijstinten, met 'spectraalblauw' als enige uitzondering. Voor andere wielen moet je wel de knip trekken.

Voor de basisprijs van bijna 80 mille heeft de EQE zonder bijbetaling parkeersensoren voor en achter met een achteruitrijcamera, automatisch dimmende en elektrisch inklapbare buitenspiegels en een automatisch dimmende binnenspiegel. Wel moet je de auto nog met een druk op de sleutel ontgrendelen, keyless entry is namelijk niet inbegrepen. Ook de achterklep zal je met de hand moeten openen, want voor een elektrische achterklep vraagt Mercedes-Benz nog wat extra euro's. Voor het opladen van de EQE krijg je van Mercedes-Benz een thuislader voor een huishoudelijk stopcontact en een acht meter lange type 2-laadkabel voor openbare laadstations en de wallbox mee. Daar moet je het eigenlijk altijd wel mee kunnen redden.

Digitaal afgeladen

Liefhebbers van schermen en andere digitale snuisterijen komen in de EQE niets tekort. Helaas, het MBUX Hyperscreen is niet leverbaar op de EQE 350+, maar Mercedes-Benz schroeft wel altijd het 'MBUX High-end displaypakket' in de EQE. Dat betekent dat recht voor je neus een 12,3-inch bestuurdersdisplay zit en een centraal geplaatst 12,8-inch touchscreen de rest van het uitzicht domineert. Navigatie is daarbij inbegrepen, net als een vingerafdrukscanner, draadloos laden voor de smartphone en Apple CarPlay en Android Auto. Zitten doe je op comfortstoelen met stoelverwarming voorin. Die zijn standaard wel in een combinatie van stof en lederlook bekleed. Als je je stoelen in echt leder wil laten bekleden, kost dat minimaal €1.694.

Heel eenvoudig oogt het aan boord van de EQE al met al niet als je geen enkele optie aanvinkt. Daaraan dragen ook de koperkleurige accentlijsten aan de bovenkant van het dashboard en de deuren bij, net als de sierlijsten in openporig antraciet lindehout. Sfeerverlichting met 64 instelbare kleuren is ook standaard aanwezig, dus in het donker kun je het in ieder geval gezellig maken in de auto. Automatische airco met twee instelbare zones zorgt vervolgens voor een behaaglijke temperatuur. Qua assistentiesystemen zit de EQE standaard wat minder goed in zijn spullen. Je hebt wel een actieve noodrem- en spoorassistent, maar adaptieve cruisecontrol ontbreekt bijvoorbeeld nog.

Gelukkig is daar, zoals altijd bij de Duitsers, de optielijst die soelaas biedt. Bij de EQE kun je allereerst drie pakketten kiezen met opties. Voor €4.356 krijg je het 'Advantage Pack' met daarin zaken als keyless entry, een elektrisch bedienbare achterklep, verlichte instaplijsten en het rijassistentiepakket met adaptieve cruise control en een dodehoekassistent. Bij het 'Premium Pack' krijg je voor €10.648 alle voornoemde opties met aanvullend een fileassistent, augmented reality voor de navigatie, ledkoplampen met digital light, een Burmester-audiosysteem en in 4 zones instelbare climate control. Is dat nog niet genoeg, dan kun je voor €14.278 het 'Premium Plus Pack' aanvinken. Dan krijg je wederom alle zaken van de eerdere pakketten, maar is de uitrusting met een panoramisch schuifdak en een head-up display vrijwel helemaal compleet. Uiteraard kun je ook de optielijsten induiken voor enkele losse opties, maar de rijassistentiesystemen zijn wel altijd onderdeel van de pakketten.

Doorsparen?

Dan komen we bij de hamvraag: moet je doorsparen voor de EQS, of is de EQE een goede deal? Als je de ruimte achterin niet nodig hebt, loont het zeker om voor de EQE te gaan. Hij komt verder op één acculading en ziet er nagenoeg hetzelfde uit als zijn grote broer, afgezien van het feit dat hij iets kleiner is. Bij de EQE moet je alleen wel bijbetalen voor luchtvering (€2.118) en meesturende achterwielen (€1.573), zaken die op de EQS wel meteen aanwezig zijn. Ook navigatie met augmented reality is standaard op de EQS 350. Daarmee wordt het prijsverschil tussen de twee dus al een stuk kleiner, al scheelt het je nog steeds enkele duizenden euro's. De voors en tegens zullen voor iedereen anders uitpakken, dus roep maar in de reacties: de EQE, of toch de EQS?