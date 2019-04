Mercedes-Benz Concept GLB gepresenteerd

De Concept GLB is, je raadt het al, een vooruitblik op een auto die straks simpelweg 'GLB' gaat heten. De GLB is een nieuwe compacte SUV van Mercedes-Benz die tussen de nog te presenteren nieuwe GLA en de GLC komt te staan. Onderhuids tref je bekende techniek van de compacte modelfamilie van Mercedes-Benz aan, mechaniek waar auto's als de A-klasse (Hatchback, Sedan), B-klasse en CLA gebruik van maken. Dat betekent dat ook de GLB een voorwielaandrijver wordt.

De Concept GLB is redelijk ruig aangekleed. Het studiemodel heeft lampen en een koffer op het dak, all-terrainbanden van BF Goodrich, maar wie die zaken wegdenkt ziet natuurlijk al de productieklare GLB voor zich. De auto vertoont op designgebied sterke overeenkomsten met grotere SUV's als de GLC-klasse en de nieuwe GLS, die deze week zijn publieksdebuut beleeft in New York.

Het hagelnieuwe studiemodel is 4,63 meter lang, 1,89 meter breed en 1,9 meter hoog. Opvallend gegeven: de SUV heeft een forse wielbasis van 2,82 meter en biedt plek aan zeven inzittenden, al heb je het als volwassene helemaal achterin natuurlijk niet optimaal. Onder de kap van het prototype ligt een 224 pk en 350 Nm sterke geblazen 2.0, een viercilinder die we kennen van modellen als de A 250. De machine is gekoppeld aan een 8G-DCT transmissie, een automaat met acht verzetten en een dubbele koppeling. 4Matic-aandrijving is standaard en met Dynamic Select is het karakter van de auto aan te passen. In Offroad-mode worden de aandrijfkrachten over de voor- en achteras in verhouding 50:50 verdeelt. In de Sportmodus gaat 30 procent naar de achteras en 70 procent naar de vooras. In Comfort vindt 'slechts' 20 procent van het vermogen zijn weg naar het achterste differentieel.

Vanbinnen komt de Concept GLB vertrouwd over en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het dashboard sterk lijkt op de exemplaren die Mercedes-Benz in andere modellen schroeft. Opvallend hierbij is dat de middenconsole niet direct met de rest van het dashboard is verbonden.

Bij de introductie van de definitieve productieversie komt het model naar verwachting beschikbaar als GLB 200, een versie met de 1,3-liter viercilinder die ook in onder meer de Renault Scénic is te vinden. In de GLB levert het blok net als in de A-klasse 163 pk; de 107 pk sterke 160-variant gaat waarschijnlijk aan de hoge neus van de GLB voorbij. Als volgende stap ligt een GLB 250 voor de hand, met een 2.0 krachtbron, goed voor 224 pk en 350 Nm. Natuurlijk maken ook dieselmotoren hun opwachting. Reken daarnaast in ieder geval op de komst van een 35 AMG.